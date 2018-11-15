На Украине открыли уголовное дело о передаче УПЦ МП сооружений Почаевской лавры

В Тернопольской области Украины возбудили уголовное дело по передаче нескольких сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви (УПЦ) в 2003 году по указу Виктора Януковича, бывшего на тот момент премьер-министром страны.

«Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей по факту злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшего тяжкие последствия», – сказано в сообщении тернопольской полиции, передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ».

Отмечается, что процессуальное руководство проводит прокуратура Тернопольской области.

Ранее в Русской православной церкви указывали, что УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном» соборе, на котором выберут главу автокефальной церкви.