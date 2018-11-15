РПЦ указала на силовое затягивание УПЦ в «объединительный» собор раскольников

Епископат канонической УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном» соборе, где должны выбрать главу автокефальной церкви, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Происходящее сегодня – первый в истории православия случай, когда автокефалию не просят, а она навязывается. Притом навязывается методом силового и грубого давления. От архиереев канонической церкви требуют участия в некоем «объединительном соборе», созыв которого инициирован раскольниками с целью легитимизации своей структуры», – передает его слова ТАСС.

Он выразил удивление в связи с тем, что Константинополь встал на сторону раскола вместо поддержки канонической церкви, которая объединяет 13 тыс. приходов и более 200 монастырей и присутствует на всей территории Украины.

Митрополит Иларион отметил, что перспективы созыва объединительного собора «достаточно смутные», так как нет энтузиазма вокруг него «ни в канонической церкви, ни у раскольников».

«Назывались разные цифры возможного участия канонических архиереев в этом разбойничьем сборище – от 10 до 25. Пока мы видим только двух канонических архиереев, которые не согласились с общим мнением епископата канонической церкви, выраженным в решении собора ее епископов. Но пойдут ли они на «объединительный собор»? Не факт, авантюрный характер этого мероприятия для всех очевиден», – отметил митрополит Иларион.

Он также добавил, что новую «независимую» церковь на Украине с большой долей вероятности может возглавить Константинопольский епископ, а не кто-либо из неканонического Киевского патриархата.

«Скорее, во главе ее может стать один из двух «экзархов» Константинополя, архиепископ Даниил (Зелинский), либо архиепископ Иов (Геча), который в последнее время все более активен на украинском направлении», – отметил митрополит

По его словам, рассматривают и другие кандидатуры. Так, предложение возглавить автокефальную церковь было адресовано даже митрополиту Винницкому Симеону - представителю канонической Украинской церкви, который единственный принял участие в соборе епископов УПЦ, но отказался подписать заявление собора.

«Для Константинополя, конечно, было бы важно, чтобы структуру возглавил канонический архиерей, а не кто-либо из числа раскольников. Это, на взгляд Константинополя, придаст большую легитимность новой структуре», – добавил он.

По словам митрополита, в среде раскольников «нет единства в данном вопросе».

«Они (Константинополь) хотят, чтобы создаваемую «автокефальную церковь» возглавил новый человек, а Филарета (патриарха «УПЦ КП») хотят без всяких почестей отправить «на свалку истории». Они ведь и признали его не в сане патриарха, а просто в некоем архиерейском достоинстве – как «бывшего Киевского», – пояснил он.

Ранее в РПЦ назвали «объединительный собор» на Украине «ничтожным сборищем». Он должен состояться 22 ноября.

Источники сообщали также, что константинопольский патриарх Варфоломей рассматривает вариант с предоставлением томоса об автокефалии главе канонической Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию, а не иерархам непризнанных украинских церковных структур.