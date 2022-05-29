Патриарх Кирилл: Попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не будут достигнуты

Разделение православных людей России и Украины исходит не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

«Мы не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей России и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла, не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобно тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет», – цитирует его РИА «Новости».

По словам патриарха Кирилла, РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы. «Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Но мы молимся и о том, чтобы никакие временные внешние средостения не разрушили духовное единство нашего народа», – добавил он.

В пятницу Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости.

Накануне в РПЦ отреагировали на объявление УПЦ независимости, отметив, что единство Русской и канонической Украинской православных церквей (РПЦ и УПЦ) остается.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет объявление УПЦ независимой в разгар боевых действий на Украине.