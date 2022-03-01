Взгляд
1 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
Разделы

Как Россия противостоит экономическому удару Запада

Центробанк держит санкционный удар Мария Девахина/РИА Новости
Запад начинает применять против России самые жесткие санкции. Среди них – отключение российских банков от SWIFT и заморозка рекордных российских резервов. Однако экспорт сырья из России это не остановит, а дотянуться до всех накопленных средств Западу не удастся. Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто в мире воздержался от нападок на Россию

Болсонару совсем недавно подтвердил интерес Бразилии в партнерстве с Россией Михаил Метцель/РИА Новости
Вопреки стремлению западных держав, антироссийские санкции «за Украину» не станут глобальными. Против выступили Китай, Иран, и – что менее ожидаемо – бразильский президент Жаир Болсонару, недавний верный ученик Дональда Трампа. К слову, и сам Трамп воздал должное действиям Москвы. В Европе строптивость проявили Сербия и Венгрия. Чем можно объяснить их позицию? Подробности...
Перейти в раздел…

Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Украина тридцать лет портила отношения с Россией

НАТО давно присутствует на Украине Reuters
«Неспровоцированная агрессия». Это типовая фраза, используемая сейчас западными политиками для описания спецоперации России на Украине. Украину изображают абсолютно невинной жертвой. Однако достаточно вспомнить историю последних тридцати лет, чтобы увидеть, как Украина собственными руками приближала то, что происходит сегодня – унижая Россию. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если кабатчик в гневе бьет прежде купленные им бутылки с русской водкой, такой его гражданственный поступок допустим, ибо вредит только его кошельку. Но ведь народный гнев этим может не ограничиваться. Подробности...

Новая демократия – это расизм

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированном эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам. Подробности...

Бигтех перестал скрывать агрессию к России

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Meta демонстративно отказывается исполнять требования российского закона, но и прекращать работу в России не хочет. Но совершенно не потому, что заботится о своих российских пользователях. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

В Париже услышали Путина

Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России оценили заявление ВСУ об использовании боевой авиацией аэродромов в Польше
    Москва предупредила ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ Глава ДНР заявил об опережающем темпе спецоперации Посол Украины в США попросила поставить «Стингеры» и «Джавелины» Экономисты призвали Россию продавать Западу нефть и газ только за рубли
    Париж отреагировал на решение Путина об особом режиме сил сдерживания Вооруженные украинцы убили гражданина Израиля под Киевом, приняв за чеченца Суд в Гааге решил расследовать возможные преступления на Украине Disney и Warner Bros. приостановили показы фильмов в России
    «Комитет по защите национальных интересов» создал список «предателей Родины» Кадыров сообщил о двух погибших в ходе спецоперации на Украине уроженцах Чечни Казахстан назвал причину военных действий на Украине Mastercard отключила несколько финансовых институтов из-за санкций против России

    информационная война


    В центре Харькова на месте сбора батальона «Азов» прогремел мощный взрыв

    «компромиссы невозможны»


    Посол Украины в Германии назвал возврат Крыма условием урегулирования конфликта с Россией

    поставки оружия


    МИД Франции ответил на вопрос о войне ЕС с Россией

    Видео

    санкционный удар


    Запад намерен лишить Россию авиации

    Уничтожение мостов


    Украина взрывает себя напоказ ради Европы

    финансовая система


    Чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада

    отказ от расширения НАТО


    Условия «мира по Путину» услышали во Франции

    арест активов


    Какую собственность Запада может забрать Россия

    НеРоссия


    Дмитрий Юрьев: Запад продолжает на Украине дело Ленина

    переговоры под Гомелем


    Герман Садулаев: Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

    санкционное цунами


    Владимир Прохватилов: В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

    на ваш взгляд


    Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?

    Как Украина тридцать лет портила отношения с Россией

    НАТО давно присутствует на Украине
    		   1 марта 2022, 11:06
    Фото: Reuters
    Текст: Николай Стороженко

    «Неспровоцированная агрессия». Это типовая фраза, используемая сейчас западными политиками для описания спецоперации России на Украине. Украину изображают абсолютно невинной жертвой. Однако достаточно вспомнить историю последних тридцати лет, чтобы увидеть, как Украина собственными руками приближала то, что происходит сегодня – унижая Россию.

    Оценивая конфликт между Украиной и Россией, многие делают одну и ту же ошибку: полагают его начало в событиях последних дней/недель/месяцев. В качестве примера можно привести выступление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором она озвучила количество мирных жителей, погибших с 24 февраля. Немедленно возникает вопрос: а что, до этого мирные жители на Украине не гибли? Вы же («вы» = ООН, ЕС, условный Запад и т. д.) сами говорите о том, что ЛНР и ДНР – это территория Украины. Так вот там с 2014 года погибло уже более десяти тысяч мирных жителей. Тут видим, тут не видим, тут рыбу заворачиваем?

    Однако сегодня стоит поговорить скорее не о близорукости чиновников из ООН, а о глобальной первопричине конфликта. О том, как еще на заре независимости Украина начала собирать себя в логике анти-России. И наконец у нее получилось.

    Язык, Крым и флот

    Для этого нам придется мысленно вернуться более чем на 30 лет назад. Как и во многих национальных республиках, власти КПСС на Украине начало оппонировать националистическое движение – «Народний Рух України за перебудову» (НРУ, Народное движение Украины за перестройку). «...за перестройку» в данной фразе было фиговым листочком, призванным обезопасить НРУ от обвинений в буржуазном национализме.

    На деле никакая перестройка (по крайней мере в трактовке, которую предлагал тогдашний союзный центр) националистов не интересовала. Их интересовала самостийность и максимальная отстройка от СССР: своя государственность с центром в Киеве, выход из рублевой зоны, украинский язык как единственный государственный, своя армия (сейчас уже подзабылась идея о сохранении союзной армии в виде Вооруженных сил СНГ – националисты изначально ее не поддерживали).

    Люди поколения 35+ должны помнить о том, что УССР (по версии НРУ) работает чуть ли не за весь СССР. А Москва ее безжалостно грабит, вывозя зерно, сахар, металл... И что если от этих нахлебников избавиться, то Украина заживет чуть ли не лучше всех в Европе. Это очень метко показано в фильме «72 метра». Все эти тезисы не придуманы создателями фильма, а взяты из жизни – в частности, из листовок Леонида Кравчука.

    Вообще же этот отрывок из «72 метров» многое проясняет о начале российско-украинских отношений последних 30 лет. Мы видим не только основные агитационные тезисы того времени, но и начало раздела Черноморского флота, а также утрату Россией Крыма (до его возвращения в 2014 году).

    Украине почему-то мало было получить по итогам выхода из Союза Крым, который до этого ей никогда не принадлежал. А также часть флота, на который она имела такие же нулевые права, как и на Крым. Вместо того, чтобы тихо закрыть этот вопрос и радоваться, Украина затеяла многолетний бракоразводный процесс: раздел флота оформили только в 1997 году. А в Крыму Киев тут же взялся доказывать, что это такой же регион Украины, как и все прочие.

    В итоге полуостров вполне мог бы вернуться в состав РФ уже в 1993 году после тогдашнего референдума. Но у России в 93-м было полно своих проблем. 

    Пока Россия сосредотачивалась, Украина пыталась сокращать множество своих связей и пересечений с РФ, порой ударяясь в откровенные провокации. Уже в 1995 году украинские националисты воевали с Россией на стороне чеченских боевиков.

    На самой Украине был запущен медленный, но тотальный процесс дерусификации (сами украинцы зовут его украинизацией). Однако наше название ближе к сути: речь прежде всего шла об искоренении русского языка и культуры. К настоящему времени русский язык искоренен из сферы образования, документооборота, контента на радио и ТВ, массмедиа (кроме электронных), сферы обслуживания и бизнеса. За нарушение – штрафы. При этом количество носителей русского языка, даже без Крыма и Донбасса, измеряется миллионами.

    Несмотря на урегулирование вопросов раздела флота и аренды базы ЧФ РФ в Севастополе, уже с конца 1990-х националисты реализовывали провокации против российских моряков: попытки проникновения на объекты, попытки захвата гидротехнических сооружений. Во время президентства Ющенко провокации вышли на новый уровень: Украина начала требовать от моряков согласовывать любые свои действия с властями, были попытки досмотра грузов флота.

    Ползучая милитаризация

    Одновременно с этим с начала 2000-х Украина начала дрейф в сторону НАТО с отказом от военного сотрудничества с Россией: учения Украина – НАТО (на территории Украины), заходы натовских судов в украинские порты, подготовка украинских офицеров специалистами из стран НАТО на территории Украины, а также их выезд на учебу в страны Североатлантического альянса, постепенный переход на стандарты НАТО. И, наконец, вопрос о ПДЧ, то есть шестой волне расширения альянса на восток (в паре с Грузией). Позднее, уже после Евромайдана, курс на членство в НАТО был даже внесен в Конституцию Украины.  

    Даже Виктор Янукович, при котором ликвидировали межведомственную комиссию по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО, сохранил отношения на уровне, достигнутом его предшественником

    – то есть заморозил их, а не развернул курс в  сторону нормализации отношений в вопросах безопасности с Россией. Что же касается периода после 2014 года, то Порошенко, а затем и Зеленский всё разморозили и наверстали. Украина только от США начала получать ежегодную военную помощь в размере нескольких сотен миллионов долларов (последние несколько лет – и летальное оружие). То есть накачка Украины оружием началась задолго до событий 2022 года, а поставка пресловутых комплексов «Джавелин» – лишь один из эпизодов этой накачки. 

    Несмотря на режим преференциальной торговли с Россией, Украина последовательно избегала участия в интеграционных проектах РФ: многосторонних (Таможенный союз, ЕАЭС) и двусторонних. Последних было предложено уйма: завод по фабрикации топлива для украинских АЭС на территории Украины, газотранспортный консорциум, «зерновой ОПЕК», размещение российских заказов на украинских верфях, совместные проекты в авиапроме, крупные инвестиции в украинские активы (Одесский и Лисичанский НПЗ, КГОКОР, Криворожсталь, Одесский припортовый завод, ЗАлК и т. д.). 

    Дело, конечно, житейское. Ну не хочет Украина вместе дела делать, бывает. Другие планы. Но когда Россия начала прикручивать поставки энергоресурсов по льготным ценам (они-то поставлялись в том числе для потенциальных российских или совместных проектов), а также урезать преференциальный режим торговли, в ответ полетели обвинения, угрозы, попытки мелко шкодить. Достаточно вспомнить истерику вокруг «Северного потока» (еще первого) – ведь его строительство пытались сорвать точно так же, как и вторую очередь.

    Иными словами, все эти годы Украина пыталась строить отношения по формуле «Россия нам должна по гроб жизни». А Украина в ответ не должна ничего, у нее самостийность и суверенитет. И отдельно она никак не должна отчитываться по вопросам безопасности и военным угрозам России, которые несет украинский дрейф в сторону НАТО.

    На это можно было закрывать глаза (и Россия это делала долгие годы). Однако после 2014 года стало очевидно: время игнорирования угрозы стремительно уходит. Формально нейтральная Украина обзавелась центрами морских операций в Очакове и Бердянске. 

    «Военно-морские базы в Очакове и Бердянске планируются как современные инфраструктурные объекты, способные принимать корабли всех типов, оборудованные по стандартам НАТО и построенные за деньги стран альянса», – открыто писала о них год назад украинская пресса. «Через три года мы сможем гонять своим москитным флотом российские корабли в акватории Черного моря. А если мы присоединим Грузию и Турцию, то РФ будет заблокирована», – похвалялись украинские военные эксперты. 

    Впрочем, еще задолго до Очакова и Бердянска базой НАТО на Украине фактически стал Яворовский полигон. И не он один: с 2014 года иностранные военные советники сразу из нескольких стран НАТО присутствовали на Украине на постоянной основе. Их немедленный вывод с Украины Владимир Путин в феврале 2022 года указал как один из обязательных шагов для деэскалации напряженности вокруг Украины. 

    Кто и зачем кричал «Путин нападет»?

    Обратимся снова к прогнозам украинских СМИ: «Некоторые политики считают, что наличие на территории Украины иностранных военных и вооружения может спровоцировать Россию на активные действия». Издание «Фокус» не приводит фамилий этих политиков, но это и неважно. Как видим, даже на Украине имелись люди в здравом рассудке, которые как минимум в октябре 2021 года предупреждали, какой сценарий выбрала для себя Украина. Сценарий последовательного игнорирования возможностей взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Сценарий нарастающей милитаризации и постепенного превращения Украины в одну большую военную базу. Причем данный сценарий стартовал задолго до 2014 года, к которому Украина могла бы апеллировать, объясняя свое сотрудничество с НАТО боязнью Москвы.

    Ну и, конечно же, несколько слов о последних событиях. Главред издания «Капитал.ua» Вячеслав Чечило с горечью пишет о своем разочаровании в России: «А я не знаю, как писать то, что я писал последние 10 лет. Ведь я писал, что Россия великая держава с великой культурой, что Украине полезно и выгодно с ней дружить. Что у нас общая великая история, и объединяет нас куда больше, чем разъединяет. А рассказы про «российскую угрозу» – ну это же глупость, конечно, и националистическая пропаганда... А правы все эти годы, оказывается, были те фрики, которые кричали «Путин нападет». Очень ведь смешно было. Пока Путин не напал». 

    Но это лишь кажущаяся ошибка и противоречие. Фрики (националисты) все эти годы кричали «Путин нападет» лишь с одной целью: чтобы он действительно напал.

    Их вожди прекрасно понимали, что только явная военная угроза Украине со стороны России гарантированно уничтожит базу для пророссийских настроений даже на исторически дружественных России территориях. Добьет всё то, что не добили законы о языке, разрыв экономических связей. 

    Они понимали, что без этой угрозы они навечно останутся политическими фриками, набирающими на выборах 0,5% везде, кроме родного села. Они бы послали в Кремль благодарственные письма, если бы были уверены в том, что об этом никто не узнает.

    Нынешняя спецоперация ВС РФ на Украине, к большому сожалению, неизбежность. Рано или поздно ее всё равно пришлось бы проводить – если только мы не хотим превращения центров морских операций в полноценные морские базы и размещения элементов ПРО США на Украине.

    Для многих украинских политиков делать пакости России стало привычной, любимой и хорошо оплачиваемой работой. А значит, и выход из этой ситуации ровно один: заниматься такой работой должно стать очень больно, невыгодно и чревато неприятностями.

    Принуждение к отказу делать пакости продолжается, но, к сожалению, гарантом прекращения украинских пакостей могут стать только США. Которые, наоборот, накачивают ее оружием и лепят ей имидж жертвы. Хотя анализ ситуации даже на двадцать лет вглубь говорит о том, что Украина – первый виновник своих бед, а ее так называемые партнеры – соучастники.  


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •