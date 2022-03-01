Как Украина тридцать лет портила отношения с Россией

«Неспровоцированная агрессия». Это типовая фраза, используемая сейчас западными политиками для описания спецоперации России на Украине. Украину изображают абсолютно невинной жертвой. Однако достаточно вспомнить историю последних тридцати лет, чтобы увидеть, как Украина собственными руками приближала то, что происходит сегодня – унижая Россию.

Оценивая конфликт между Украиной и Россией, многие делают одну и ту же ошибку: полагают его начало в событиях последних дней/недель/месяцев. В качестве примера можно привести выступление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором она озвучила количество мирных жителей, погибших с 24 февраля. Немедленно возникает вопрос: а что, до этого мирные жители на Украине не гибли? Вы же («вы» = ООН, ЕС, условный Запад и т. д.) сами говорите о том, что ЛНР и ДНР – это территория Украины. Так вот там с 2014 года погибло уже более десяти тысяч мирных жителей. Тут видим, тут не видим, тут рыбу заворачиваем?

Однако сегодня стоит поговорить скорее не о близорукости чиновников из ООН, а о глобальной первопричине конфликта. О том, как еще на заре независимости Украина начала собирать себя в логике анти-России. И наконец у нее получилось.

Язык, Крым и флот

Для этого нам придется мысленно вернуться более чем на 30 лет назад. Как и во многих национальных республиках, власти КПСС на Украине начало оппонировать националистическое движение – «Народний Рух України за перебудову» (НРУ, Народное движение Украины за перестройку). «...за перестройку» в данной фразе было фиговым листочком, призванным обезопасить НРУ от обвинений в буржуазном национализме.

На деле никакая перестройка (по крайней мере в трактовке, которую предлагал тогдашний союзный центр) националистов не интересовала. Их интересовала самостийность и максимальная отстройка от СССР: своя государственность с центром в Киеве, выход из рублевой зоны, украинский язык как единственный государственный, своя армия (сейчас уже подзабылась идея о сохранении союзной армии в виде Вооруженных сил СНГ – националисты изначально ее не поддерживали).

Люди поколения 35+ должны помнить о том, что УССР (по версии НРУ) работает чуть ли не за весь СССР. А Москва ее безжалостно грабит, вывозя зерно, сахар, металл... И что если от этих нахлебников избавиться, то Украина заживет чуть ли не лучше всех в Европе. Это очень метко показано в фильме «72 метра». Все эти тезисы не придуманы создателями фильма, а взяты из жизни – в частности, из листовок Леонида Кравчука.

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Вообще же этот отрывок из «72 метров» многое проясняет о начале российско-украинских отношений последних 30 лет. Мы видим не только основные агитационные тезисы того времени, но и начало раздела Черноморского флота, а также утрату Россией Крыма (до его возвращения в 2014 году).

Украине почему-то мало было получить по итогам выхода из Союза Крым, который до этого ей никогда не принадлежал. А также часть флота, на который она имела такие же нулевые права, как и на Крым. Вместо того, чтобы тихо закрыть этот вопрос и радоваться, Украина затеяла многолетний бракоразводный процесс: раздел флота оформили только в 1997 году. А в Крыму Киев тут же взялся доказывать, что это такой же регион Украины, как и все прочие.

В итоге полуостров вполне мог бы вернуться в состав РФ уже в 1993 году после тогдашнего референдума. Но у России в 93-м было полно своих проблем.

Пока Россия сосредотачивалась, Украина пыталась сокращать множество своих связей и пересечений с РФ, порой ударяясь в откровенные провокации. Уже в 1995 году украинские националисты воевали с Россией на стороне чеченских боевиков.

На самой Украине был запущен медленный, но тотальный процесс дерусификации (сами украинцы зовут его украинизацией). Однако наше название ближе к сути: речь прежде всего шла об искоренении русского языка и культуры. К настоящему времени русский язык искоренен из сферы образования, документооборота, контента на радио и ТВ, массмедиа (кроме электронных), сферы обслуживания и бизнеса. За нарушение – штрафы. При этом количество носителей русского языка, даже без Крыма и Донбасса, измеряется миллионами.

Несмотря на урегулирование вопросов раздела флота и аренды базы ЧФ РФ в Севастополе, уже с конца 1990-х националисты реализовывали провокации против российских моряков: попытки проникновения на объекты, попытки захвата гидротехнических сооружений. Во время президентства Ющенко провокации вышли на новый уровень: Украина начала требовать от моряков согласовывать любые свои действия с властями, были попытки досмотра грузов флота.

Ползучая милитаризация

Одновременно с этим с начала 2000-х Украина начала дрейф в сторону НАТО с отказом от военного сотрудничества с Россией: учения Украина – НАТО (на территории Украины), заходы натовских судов в украинские порты, подготовка украинских офицеров специалистами из стран НАТО на территории Украины, а также их выезд на учебу в страны Североатлантического альянса, постепенный переход на стандарты НАТО. И, наконец, вопрос о ПДЧ, то есть шестой волне расширения альянса на восток (в паре с Грузией). Позднее, уже после Евромайдана, курс на членство в НАТО был даже внесен в Конституцию Украины.

Даже Виктор Янукович, при котором ликвидировали межведомственную комиссию по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО, сохранил отношения на уровне, достигнутом его предшественником

– то есть заморозил их, а не развернул курс в сторону нормализации отношений в вопросах безопасности с Россией. Что же касается периода после 2014 года, то Порошенко, а затем и Зеленский всё разморозили и наверстали. Украина только от США начала получать ежегодную военную помощь в размере нескольких сотен миллионов долларов (последние несколько лет – и летальное оружие). То есть накачка Украины оружием началась задолго до событий 2022 года, а поставка пресловутых комплексов «Джавелин» – лишь один из эпизодов этой накачки.

Несмотря на режим преференциальной торговли с Россией, Украина последовательно избегала участия в интеграционных проектах РФ: многосторонних (Таможенный союз, ЕАЭС) и двусторонних. Последних было предложено уйма: завод по фабрикации топлива для украинских АЭС на территории Украины, газотранспортный консорциум, «зерновой ОПЕК», размещение российских заказов на украинских верфях, совместные проекты в авиапроме, крупные инвестиции в украинские активы (Одесский и Лисичанский НПЗ, КГОКОР, Криворожсталь, Одесский припортовый завод, ЗАлК и т. д.).

Дело, конечно, житейское. Ну не хочет Украина вместе дела делать, бывает. Другие планы. Но когда Россия начала прикручивать поставки энергоресурсов по льготным ценам (они-то поставлялись в том числе для потенциальных российских или совместных проектов), а также урезать преференциальный режим торговли, в ответ полетели обвинения, угрозы, попытки мелко шкодить. Достаточно вспомнить истерику вокруг «Северного потока» (еще первого) – ведь его строительство пытались сорвать точно так же, как и вторую очередь.

Иными словами, все эти годы Украина пыталась строить отношения по формуле «Россия нам должна по гроб жизни». А Украина в ответ не должна ничего, у нее самостийность и суверенитет. И отдельно она никак не должна отчитываться по вопросам безопасности и военным угрозам России, которые несет украинский дрейф в сторону НАТО.

На это можно было закрывать глаза (и Россия это делала долгие годы). Однако после 2014 года стало очевидно: время игнорирования угрозы стремительно уходит. Формально нейтральная Украина обзавелась центрами морских операций в Очакове и Бердянске.

«Военно-морские базы в Очакове и Бердянске планируются как современные инфраструктурные объекты, способные принимать корабли всех типов, оборудованные по стандартам НАТО и построенные за деньги стран альянса», – открыто писала о них год назад украинская пресса. «Через три года мы сможем гонять своим москитным флотом российские корабли в акватории Черного моря. А если мы присоединим Грузию и Турцию, то РФ будет заблокирована», – похвалялись украинские военные эксперты.

Впрочем, еще задолго до Очакова и Бердянска базой НАТО на Украине фактически стал Яворовский полигон. И не он один: с 2014 года иностранные военные советники сразу из нескольких стран НАТО присутствовали на Украине на постоянной основе. Их немедленный вывод с Украины Владимир Путин в феврале 2022 года указал как один из обязательных шагов для деэскалации напряженности вокруг Украины.

Кто и зачем кричал «Путин нападет»?

Обратимся снова к прогнозам украинских СМИ: «Некоторые политики считают, что наличие на территории Украины иностранных военных и вооружения может спровоцировать Россию на активные действия». Издание «Фокус» не приводит фамилий этих политиков, но это и неважно. Как видим, даже на Украине имелись люди в здравом рассудке, которые как минимум в октябре 2021 года предупреждали, какой сценарий выбрала для себя Украина. Сценарий последовательного игнорирования возможностей взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Сценарий нарастающей милитаризации и постепенного превращения Украины в одну большую военную базу. Причем данный сценарий стартовал задолго до 2014 года, к которому Украина могла бы апеллировать, объясняя свое сотрудничество с НАТО боязнью Москвы.

Ну и, конечно же, несколько слов о последних событиях. Главред издания «Капитал.ua» Вячеслав Чечило с горечью пишет о своем разочаровании в России: «А я не знаю, как писать то, что я писал последние 10 лет. Ведь я писал, что Россия великая держава с великой культурой, что Украине полезно и выгодно с ней дружить. Что у нас общая великая история, и объединяет нас куда больше, чем разъединяет. А рассказы про «российскую угрозу» – ну это же глупость, конечно, и националистическая пропаганда... А правы все эти годы, оказывается, были те фрики, которые кричали «Путин нападет». Очень ведь смешно было. Пока Путин не напал».

Но это лишь кажущаяся ошибка и противоречие. Фрики (националисты) все эти годы кричали «Путин нападет» лишь с одной целью: чтобы он действительно напал.

Их вожди прекрасно понимали, что только явная военная угроза Украине со стороны России гарантированно уничтожит базу для пророссийских настроений даже на исторически дружественных России территориях. Добьет всё то, что не добили законы о языке, разрыв экономических связей.

Они понимали, что без этой угрозы они навечно останутся политическими фриками, набирающими на выборах 0,5% везде, кроме родного села. Они бы послали в Кремль благодарственные письма, если бы были уверены в том, что об этом никто не узнает.

Нынешняя спецоперация ВС РФ на Украине, к большому сожалению, неизбежность. Рано или поздно ее всё равно пришлось бы проводить – если только мы не хотим превращения центров морских операций в полноценные морские базы и размещения элементов ПРО США на Украине.

Для многих украинских политиков делать пакости России стало привычной, любимой и хорошо оплачиваемой работой. А значит, и выход из этой ситуации ровно один: заниматься такой работой должно стать очень больно, невыгодно и чревато неприятностями.

Принуждение к отказу делать пакости продолжается, но, к сожалению, гарантом прекращения украинских пакостей могут стать только США. Которые, наоборот, накачивают ее оружием и лепят ей имидж жертвы. Хотя анализ ситуации даже на двадцать лет вглубь говорит о том, что Украина – первый виновник своих бед, а ее так называемые партнеры – соучастники.