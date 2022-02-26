Политический театр на Украине должен быть закрыт

Во всемирной истории демократии Владимиру Зеленскому будет посвящена отдельная страница. Его казус с самого начала был уникальным. Население довольно большой страны избрало своим президентом актёра ровно за то, что он удачно сыграл президента в телевизионном сериале. Это не случай Рональда Рейгана, который в самом деле в молодости играл в кино, но к моменту избрания давно уже был профессиональным политиком. Здесь же переход от актёра к президенту был бесшовным. Просто-напросто зрителям понравилось шоу. Зрители оценили прикол. Граждане Украины оказались не творцами своего будущего, а лишь зрителями, перепутавшими жизнь и кино. И после выборов продолжили хрустеть попкорном.

Как вы, наверное, помните, в России на Зеленского возлагали большие надежды, тем более что русскоязычному населению он обещал немало. Действительно, по своему этническому происхождению он не украинец, его родной язык – русский и свою юмористическую продукцию он тоже производил на русском языке. Откуда бы в нём взялась любовь к вышиванкам и батьке Бандере?

Результат оказался… таким, каким оказался. Массивный пьющий Порошенко сменился маленьким юрким Зеленским, бронежилет для поездок в войска пришлось подбирать другого размера, но для народа Донбасса не поменялось ничего. Всё те же обстрелы, всё та же имитация переговоров о выполнении Минских соглашений. Всё то же упорное стремление в ЕС и особенно в НАТО. А положение русского языка стало ещё хуже, дело дошло до принятия таких законов, которые во многих случаях означали фактический запрет русскоязычных СМИ.

А всё дело в том, что мы недооценили правила, по которым развивается украинский «политикум», не разглядели существующие в нём силовые линии и не поняли истинного соотношения между этническим и политическим на Украине. Главный принцип там один, и он прост и универсален: «с волками жить – по волчьи выть». А волки воют не по-русски и не по-украински. Они воют по-волчьи.

Жажда власти и денег не знает национальности. Украинство – лишь эксплуатируемый аргумент, но не суть политической жизни Украины. Украинские политики говорят на державной мове публично, а приватно, как правило, общаются по-русски – зачем друг перед другом-то прикидываться? Впрочем, если сильно припрёт, вспоминают русский и на публике, совсем как радистка Кэт. Причём зачастую они используют не просто русский, а русский матерный. Этим псевдоязыком они заразили всю страну, и мы слышим это практически во всех видеороликах украинских очевидцев событий, которые в эти дни появляются в сети.

И такой лицемерный языковой режим был у украинских политиков всегда. Это можно сказать и про Зеленского, и про Порошенко, и про Турчинова с Аваковым. И даже Ярош, символ укронацизма, шпарит по-русски как миленький.

Иными словами, типичный украинский политик есть актёр, изображающий украинца ради власти и денег. Тамошний «политикум» – это сплошной театр Кабуки, где по сцене ходят люди в масках и изображают не тех, кем они являются на самом деле. Поэтому избрание Зеленского было логичным этапом развития украинской государственности, итогом её нынешней имитационной модели. Если Янукович и Порошенко были актёрами-любителями из дома культуры, то профессиональный актёр Зеленский, конечно же, на эту театральную вакансию подходил больше. Лучше справлялся со сценическими обязанностями.

Но особенность любого актера, даже великого – несамостоятельность. У актёра есть режиссёр, и слово режиссёра – решающее. «Верю» или «не верю». Актёр-политик – всегда чей-то ставленник. Актёр-президент не только лишён субъектности сам, но и лишает субъектности свою страну. Зеленский и приходил к власти, имея за спиной репутацию ставленника олигарха Коломойского.

Впрочем, предвыборная кампания – одно, а государственная деятельность – другое. Здесь ставки выше, и роль режиссёра быстро перешла к Соединённым Штатам Америки. Потому-то российское руководство и уклонялось от контактов с Зеленским, что раскусило эту модель «актёр-режиссёр». Да и немудрено, ведь понятие «марионеточное правительство» родилось не вчера.

Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина. Он раздаёт оружие фольксштурму, вооружает уголовников, шизофреников, эпилептиков, чуть ли не вываливает в киевских дворах горы автоматов с патронами. Он то просит Россию о переговорах, то требует военной помощи у Запада. Он готов сжечь Киев, как новый Нерон. Он со своим показным геройством готов увлечь за собой в ад всю Украину.

Но вправе ли Россия сохранять Зеленскому власть? Это противоречило бы не только интересам России, но и интересам самой Украины.

Зеленский просто не нужен Украине. Он не может предложить своему народу никакой позитивной программы, никакого будущего, это не входит в его роль, в выданное ему режиссёрское задание. Восьмилетняя накачка общества пропагандой войны, которую с готовностью подхватил Зеленский, не привела к созданию боеспособной армии, зато заразила общество патологической псевдопатриотической истерикой, которую из граждан придётся долго выбивать методами денацификации. И ничем другим Украина заниматься не хотела: «война» списывала всё.

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Теперь, когда выкликаемая столько лет война пришла на порог Киева, эту главу украинской истории необходимо закрыть. Украине нужны люди, которые действительно любят Украину, её природу, язык и историю, любят её людей, а не власть, не деньги и не свою миссию в борьбе Запада с Россией, тем более что Украина оказалась в этой борьбе одноразовым расходным материалом. Эта страна заслуживает более достойной участи. Лучшее, что может сегодня сделать Зеленский – уйти добровольно, пока ещё есть возможность избежать суда. Не стоять на дороге к возрождению истинной Украины.

Но этого мало. Нужно закрыть весь украинский политический театр. Украине не нужны ни новые американские марионетки, ни марионетки каких-то иных хозяев. Требуются честные, независимые и психически здоровые деятели. Думаю, среди украинцев они найдутся, как находились и в былые времена.