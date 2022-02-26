Политический театр на Украине должен быть закрыт

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Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Политический театр на Украине должен быть закрыт

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина. Подробности...

Ну что, сынку, помогли тебе твои янки?

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути. Подробности...
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Буферные страны должны четко держать нейтралитет

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело. Подробности...
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В Париже услышали Путина

Обсуждение: 10 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 7 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
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    Игорь Караулов

    Политический театр на Украине должен быть закрыт

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		26 февраля 2022, 18:45

    Во всемирной истории демократии Владимиру Зеленскому будет посвящена отдельная страница. Его казус с самого начала был уникальным. Население довольно большой страны избрало своим президентом актёра ровно за то, что он удачно сыграл президента в телевизионном сериале. Это не случай Рональда Рейгана, который в самом деле в молодости играл в кино, но к моменту избрания давно уже был профессиональным политиком. Здесь же переход от актёра к президенту был бесшовным. Просто-напросто зрителям понравилось шоу. Зрители оценили прикол. Граждане Украины оказались не творцами своего будущего, а лишь зрителями, перепутавшими жизнь и кино. И после выборов продолжили хрустеть попкорном.

    Как вы, наверное, помните, в России на Зеленского возлагали большие надежды, тем более что русскоязычному населению он обещал немало. Действительно, по своему этническому происхождению он не украинец, его родной язык – русский и свою юмористическую продукцию он тоже производил на русском языке. Откуда бы в нём взялась любовь к вышиванкам и батьке Бандере?

    Результат оказался… таким, каким оказался. Массивный пьющий Порошенко сменился маленьким юрким Зеленским, бронежилет для поездок в войска пришлось подбирать другого размера, но для народа Донбасса не поменялось ничего. Всё те же обстрелы, всё та же имитация переговоров о выполнении Минских соглашений. Всё то же упорное стремление в ЕС и особенно в НАТО. А положение русского языка стало ещё хуже, дело дошло до принятия таких законов, которые во многих случаях означали фактический запрет русскоязычных СМИ. 

    А всё дело в том, что мы недооценили правила, по которым развивается украинский «политикум», не разглядели существующие в нём силовые линии и не поняли истинного соотношения между этническим и политическим на Украине. Главный принцип там один, и он прост и универсален: «с волками жить – по волчьи выть». А волки воют не по-русски и не по-украински. Они воют по-волчьи.

    Жажда власти и денег не знает национальности. Украинство – лишь эксплуатируемый аргумент, но не суть политической жизни Украины. Украинские политики говорят на державной мове публично, а приватно, как правило, общаются по-русски – зачем друг перед другом-то прикидываться? Впрочем, если сильно припрёт, вспоминают русский и на публике, совсем как радистка Кэт. Причём зачастую они используют не просто русский, а русский матерный. Этим псевдоязыком они заразили всю страну, и мы слышим это практически во всех видеороликах украинских очевидцев событий, которые в эти дни появляются в сети. 

    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    И такой лицемерный языковой режим был у украинских политиков всегда. Это можно сказать и про Зеленского, и про Порошенко, и про Турчинова с Аваковым. И даже Ярош, символ укронацизма, шпарит по-русски как миленький.

    Иными словами, типичный украинский политик есть актёр, изображающий украинца ради власти и денег. Тамошний «политикум» – это сплошной театр Кабуки, где по сцене ходят люди в масках и изображают не тех, кем они являются на самом деле.  Поэтому избрание Зеленского было логичным этапом развития украинской государственности, итогом её нынешней имитационной модели. Если Янукович и Порошенко были актёрами-любителями из дома культуры, то профессиональный актёр Зеленский, конечно же, на эту театральную вакансию подходил больше. Лучше справлялся со сценическими обязанностями.  

    Но особенность любого актера, даже великого – несамостоятельность. У актёра есть режиссёр, и слово режиссёра – решающее. «Верю» или «не верю». Актёр-политик – всегда чей-то ставленник. Актёр-президент не только лишён субъектности сам, но и лишает субъектности свою страну. Зеленский и приходил к власти, имея за спиной репутацию ставленника олигарха Коломойского.

    Впрочем, предвыборная кампания – одно, а государственная деятельность – другое. Здесь ставки выше, и роль режиссёра быстро перешла к Соединённым Штатам Америки. Потому-то российское руководство и уклонялось от контактов с Зеленским, что раскусило эту модель «актёр-режиссёр». Да и немудрено, ведь понятие «марионеточное правительство» родилось не вчера.

    Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина. Он раздаёт оружие фольксштурму, вооружает уголовников, шизофреников, эпилептиков, чуть ли не вываливает в киевских дворах горы автоматов с патронами. Он то просит Россию о переговорах, то требует военной помощи у Запада. Он готов сжечь Киев, как новый Нерон. Он со своим показным геройством готов увлечь за собой в ад всю Украину.

    Но вправе ли Россия сохранять Зеленскому власть? Это противоречило бы не только интересам России, но и интересам самой Украины.

    Зеленский просто не нужен Украине. Он не может предложить своему народу никакой позитивной программы, никакого будущего, это не входит в его роль, в выданное ему режиссёрское задание. Восьмилетняя накачка общества пропагандой войны, которую с готовностью подхватил Зеленский, не привела к созданию боеспособной армии, зато заразила общество патологической псевдопатриотической истерикой, которую из граждан придётся долго выбивать методами денацификации. И ничем другим Украина заниматься не хотела: «война» списывала всё.

    Теперь, когда выкликаемая столько лет война пришла на порог Киева, эту главу украинской истории необходимо закрыть. Украине нужны люди, которые действительно любят Украину, её природу, язык и историю, любят её людей, а не власть, не деньги и не свою миссию в борьбе Запада с Россией, тем более что Украина оказалась в этой борьбе одноразовым расходным материалом. Эта страна заслуживает более достойной участи. Лучшее, что может сегодня сделать Зеленский – уйти добровольно, пока ещё есть возможность избежать суда. Не стоять на дороге к возрождению истинной Украины. 

    Но этого мало. Нужно закрыть весь украинский политический театр. Украине не нужны ни новые американские марионетки, ни марионетки каких-то иных хозяев. Требуются честные, независимые и психически здоровые деятели. Думаю, среди украинцев они найдутся, как находились и в былые времена. 

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