Украинцев учат умирать за Зеленского

Мирное население Киева власти Украины берут в заложники – среди жилых домов стоят установки залпового огня, а автоматы начали выдавать всем желающим. Цель понятна – вызвать огонь войск РФ по «Градам», а потом обвинить Москву в ударах по жилым районам. Жертв вооруженных АК грабителей и мародеров Киев тоже припишет «оккупантам». А безоружных украинцев власти просто призывают кидаться под военную технику.

«По имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это, бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков», – констатировал Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета безопасности России.

Неонацисты и бандеровцы планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам, подчеркнул президент. «По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире, – прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего – американских советников», – привел слова главы государства сайт Кремля.

Российский лидер напрямую обратился к военнослужащим ВСУ (вооруженных сил Украины). «Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, – призвал Путин. – Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

Ранее о том, что советники из Пентагона и ЦРУ научили киевских силовиков расставлять в жилых кварталах реактивные артиллерийские системы для провокаций ответного огня по местным жителям, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. В частности, он сообщил о развертывании реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на площади Тараса Шевченко на западной окраине Киева. Цель «Градов» – район аэродрома Гостомель (в 24 километрах западнее украинской столицы), ранее занятого российскими военными.

Установка артиллерийских и других вооружений среди городской застройки – давно известная тактика, «этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах», добавил представитель Минобороны. «Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением», – цитировал Конашенкова ТАСС.

«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», – говорится в обращении Минобороны России к киевлянам.

Появление украинских вооружений в жилых кварталах Киева и других городов проходит на фоне заявлений Владимира Зеленского о готовности вступить с Россией в переговоры. На это обстоятельство указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Пауза в размышлениях Киева о переговорах с Москвой «продолжается довольно долго», цитировало Пескова РИА Новости. «К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах» происходит «собственно то, о чем говорил президент» – силовики устанавливают РСЗО под прикрытием жилых домов.

Донецкую тактику перенесли в Киев

Размещение украинской военной техники непосредственно в жилых кварталах Киева значительно повлияет на ход операции войск России, высказал опасение вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. «Это все усложняет», – считает собеседник.

«Такую тактику мы видели в районе Донбасса. ВСУ размещают своих боевиков на крышах домов, чтобы поражать, как они говорят, «ворвавшуюся» русскую технику», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Он также отметил – использование реактивных установок украинцами в черте города чревато непредсказуемыми последствиями, поскольку снаряды неуправляемые «и могут полететь по любой траектории». «По опыту Донбасса известно, что площадь разрыва таких боеприпасов может быть очень большой, поэтому стрельбу стараются вести одиночными и короткими выстрелами», – добавил эксперт. При этом Леонков не считает тактику ВСУ по размещению «Градов» и других вооружений в жилых кварталах непреодолимым препятствием для наших военных.

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По его оценке, если украинские вооружения, развернутые в городской застройке, не удастся ликвидировать с воздуха, уничтожение их будет задачей бойцов сил спецопераций (ССО ВС России). В целом, если дело дойдет до работы в городах, не будут задействованы ни танки, ни другая тяжелая техника, а бригады ССО, сказал Леонков.

Украинцев готовят к уличным боям

При этом эксперты указывают, что надо учесть такой фактор как идейные националисты и распропагандированные ими мирные жители. Украинская власть ведет активную «обработку» гражданского населения, готовя его – как было сказано выше – к роли живого щита ВСУ. «Если вы видите российских военных на улицах своих городов, блокируйте их передвижения собственными силами», – говорится в распространенном через Telegram оповещении Территориальной обороны ВСУ. Некоторые украинцы, по всей видимости, уже последовали этому призыву, и бросаются под колеса российской техники.

Самых «бдительных» граждан украинская власть готовит к уличным боям. «Дела украинской армии настолько плачевны, что у нее нет бойцов даже для защиты столицы, не говоря уже о других городах.

Министерство обороны Украины призывает киевлян срочно делать коктейли Молотова.

Видимо, думают, что любой может запросто на кухне себе этот коктейльчик приготовить. Это говорит о многом», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Собеседник напомнил, как еще несколько недель назад экс-глава украинского МИД Арсен Аваков сказал журналисту Дмитрию Гордону, что Украина якобы обладает «самой сильной армией в мире». «Хочется спросить, где же она?», – поинтересовался эксперт.

Подготовка горожан к «отражению агрессии» не ограничивается призывами делать зажигательные смеси. «Спутник» опубликовал видео из Оболонского района Киева – из грузовиков выгружают ящики с автоматическим оружием. Каждый может подойти и взять себе автомат. На видео голос за кадром призывает «защищать свое государство – Украину». Слышен клич «Слава Украине!». Пример киевлянам – записываться в добровольческие батальоны подал экс-президент Петр Порошенко, который появился в эфире CNN со свежеполученным автоматом.

«Порошенко хвастается, что в его «бравом отряде Швейка» четыре британских противотанковых комплекса NLAW завалялось, – заметил Корнилов. – Вот откуда они у политика? Выдали в качестве гонорара в Верховной раде, потому что наличные закончились? Украина идет авантюрным и страшным для рядовых граждан путем».

Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что силам территориальной обороны в столице уже раздали 18 тысяч автоматов для защиты города. Но уже появились сообщения о том, что «стволы» начали использовать совсем для других целей – для грабежа и мародерства. Медиаэксперт и политик Анатолий Шарий разместил видео, на котором видны несколько трупов у раскрытого внедорожника. «Киев. Спасибо, Зеленский, за раздачу оружия населению», – гласит подпись.

Вполне вероятно, что преступления, совершенные с помощью дармовых автоматов начнут списывать на «агрессоров и оккупантов», отмечает Корнилов. «На Россию будут списывать все, что бы ни происходило на Украине», – подчеркнул собеседник. Не меньшую опасность для граждан представляют выходящие из-под контроля военные, которые, при развале ВСУ, могут превратиться в банды мародеров, отметил Корнилов. «Самое страшное, что вооруженные до зубов мародеры пойдут наводить свои порядки. Чем больше будет неконтролируемого оружия на руках, тем больше появится проблем у Украины – сейчас или в ближайшем будущем», – добавил эксперт. Как, в свою очередь, отметил Леонков,

«раздача оружия без каких-либо проверок говорит о том, что государство практически утратило собственный суверенитет.

Право на насилие, если можно так сказать, имеет только государство, а когда оно передает это право населению, то можно говорить, что государства нет».

В этом контексте Леонков поддержал призывы Минобороны России к простым украинцам не покидать своих домов. «Нужно понимать, что Украина была захвачена в 2014 году силами, которые вынуждают народ переставать быть русскими. Всех несогласных они уничтожают, держат в страхе, а это братский нам народ. И вот мы эту заразу вычищаем, а когда избавляешься от заразы, бывает страшно и больно. Но это издержки», – разъяснил собеседник.

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