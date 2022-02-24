Ключевые группировки ВСУ угодили в гигантский котел

Только половина суток прошла с момента начала военной операции по принуждению Украины к миру – и уже можно констатировать ее впечатляющие результаты. Каким образом действовали все это время российские Вооруженные силы, какое оружие применяли – и почему эта операция заслуживает звания уникальной?

Еще накануне поздно вечером в социальных сетях росло напряжение. Начали появляться сообщения о том, что «очень похоже на то, что очень скоро у ВСУ резко пропадет связь, а у операторов ПВО на экранах появятся многочисленные ложные цели» (их, в частности, цитировала Маргарита Симоньян).

Эти сообщения подтверждали анонимные украинские телеграм-каналы – там заявляли, что «в воздух поднялся постановщик помех Ил-22ПП российской армии». Сообщение это было важным – работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) является одним из предвестников начала крупномасштабного наступления. Все происходящее внимательнейшим образом отслеживали американские тяжелые разведывательные БПЛА, работавшие в тот момент прямо у границ ЛДНР.

Кроме того, сайты ключевых ведомств Украины, от Центробанка до минобороны, подверглись крупнейшей кибератаке, в результате чего вышли из строя. Были закрыты крупнейшие аэропорты Украины и ряд крупных аэропортов Юга России. Сайты, показывающие перемещения самолетов в воздушном пространстве, отчетливо демонстрировали почти полное отсутствие самолетов над Украиной.

Сама же операция началась на рассвете 24 февраля, сразу после телевизионного обращения президента России. Одновременно из многих мест стали поступать сообщения о ракетных ударах по ключевым объектам военной инфраструктуры ВСУ. Соцсети переполнились фотографиями и видеороликами взрывов и пожаров на объектах ВСУ.

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«В результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1», – сообщало затем, уже днем, Министерство обороны России. Так оно описывало колоссальный масштаб происходящего.

Минобороны не уточняло, какие именно огневые средства при этом были использованы. Однако социальные сети были полны изображений летящих над территорией Украины крылатых ракет «Калибр». Нет сомнений, что использовались и другие тактические и крылатые ракеты, имеющиеся на вооружении Российской армии – «Искандер», Х-22/32, РСЗО и другие. Кроме того, встречались и кадры и ролики попаданий в цели – склады вооружений, штабы и комплексы ПВО.

Если учитывать, что на каждую подобную цель необходимо было потратить не одну, а несколько крылатых ракет, перед нами – первый в истории России пример массированного использования данного вида вооружений. Высокоточное оружие стало главным ударным средством операции принуждения Украины к миру. До настоящего момента только Соединенные Штаты Америки использовали аналогичную тактику боевых действий (Югославия, Ирак, Сирия). Объекты уничтожались не то что в глубоком тылу противника и за линией фронта – нет, они уничтожались по всей территории Украины, от Мариуполя до Ивано-Франковска.

Как предполагают источники газеты ВЗГЛЯД, близкие к российским силовым структурам, операция, свидетелями начала которой мы стали 24 февраля, готовилась как минимум несколько месяцев. Скорее всего, не менее года.

Принципиальным моментом стали удары по трем типам объектов. Во-первых, прежде всего штабов и пунктов управления войсками. Причины понятны – без органов управления войска теряют ориентацию и перестают быть реальной военной силой.

Во-вторых, для обеспечения свободного действия ВКС России уничтожались комплексы ПВО Украины. И наконец, в-третьих, удар был нанесен по взлетно-посадочным полосам военных аэродромов. ВМС и ВВС Украины были уничтожены за несколько часов – в том числе аэродромы, на которых базировались турецкие БЛА «Байрактар».

Одновременно с этим еще с ночи резко усилились обстрелы украинскими войсками республик Донбасса. В результате командование ДНР и ЛНР приняло решение перейти в наступление и отбросить украинские войска за пределы линии соприкосновения.

Ближе к вечеру один из командиров Донбасса, Александр Ходаковский, так в своем телеграм-канале описал главную задачу войск республик. «Подразделения Первого армейского корпуса ДНР во взаимодействии с российскими частями трудно, с потерями, но продвигаются в сторону Мариуполя. Близится наступление темноты, по естественным законам движение замрет до утра, но свою дневную задачу мы выполнили – противник не отвел ни одной части из района сосредоточения на перехват российских сил, двигающихся из Крыма на Мелитополь и дальше».

Иначе говоря, задача была – сковать украинские войска в Донбассе в то время, когда российские Вооруженные силы с двух сторон, юга (Крыма) и севера (Белоруссии), двигались в направлении центра страны и ее столицы – Киева. Эта задача была блестяще выполнена.

К окончанию светового дня поступали сообщения о том, что Черниговская, Харьковская, Сумская области Украины контролировались российскими войсками. Одним из важнейших моментов, который в прямом эфире наблюдал корреспондент CNN, стала высадка российского десанта (вертолетным способом) на ключевых аэродромах близ Киева. На глазах у журналистов десантники готовили аэродром к обороне и, как можно предположить, приему основной группы войск, которая должна прибыть на самолетах Ил-76.

Уникальность происходящего, как отмечают источники газеты ВЗГЛЯД, близкие к военному ведомству, сразу в нескольких ключевых моментах.

Прежде всего – исключительно низкие потери российских войск с учетом грандиозного масштаба операции. Ничего не сообщается о погибших военнослужащих, официально подтверждена потеря бомбардировщика Су-25 (по техническим причинам) и двух вертолетов (судя по всему, были сбиты «Стингерами»).

Во-вторых, даже украинская пропаганда молчит о потерях среди мирных жителей Украины. Операция до настоящего момента идет абсолютно бескровно для мирных граждан соседней страны. «Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», заявляет Минобороны России, и это полностью подтверждается всеми источниками. Все это доказывает, что удары были нанесены с исключительной точностью – на расстоянии в сотни километров российские ракеты попали точно в цель.

В-третьих, операция развивается с исключительной скоростью.

По сути, менее чем за 12 часов Вооруженные силы России обеспечили себе господство в воздухе, на море, на основных магистралях Украины, уничтожили ключевые точки сопротивления. Бойцы ВДВ высадились в нескольких километрах от Киева. Почти все главные военные инструменты, «зубы» Украины, уже выдернуты российской армией.

Наконец, глядя на карту, легко заметить, что ключевые группировки ВСУ, по сути, взяты в гигантский котел. Котел еще не замкнут окончательно, но в любом случае для столь короткого срока проведения операции перед нами – исключительный результат.

Что будет дальше? С высокой степенью вероятности можно предположить, что уже утром 25 февраля российские войска окончательно перережут территорию Украины с юга на север, замкнут кольцо и выдвинут ультиматум остающимся в кольце частям ВСУ. В зависимости от ответа на этот ультиматум и будет приниматься решение о том, как будет продолжаться начатая операция. В любом случае нет сомнений, что ударный потенциал российских войск далеко не исчерпан.