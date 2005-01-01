Стала известна зарплата командира подлодки

Ежемесячная зарплата командира подводной лодки ВМФ России составляет порядка 250 тыс. рублей, сообщил бывший первый замначальника главного штаба ВМФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

Бурцев сообщил, что «мичманы, старшины и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тыс. рублей», а зарплата командира составляет порядка 250 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Он указал также, что на данный момент попасть служить на подводную лодку очень сложно из-за высокой заработной платы.

«Люди перестали стремиться уходить с Севера (Северного флота) на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию именно из-за денег», – добавил вице-адмирал.

Напомним, моряки-подводники ВМФ России отмечают 19 марта свой профессиональный праздник.

Ранее адмирал Николай Евменов сообщил, что зарплата подводников Северного флота в среднем начинается от 70 тыс. рублей, а сам флот через 15–20 лет будет полностью модернизирован.