Командующий Северным флотом рассказал о зарплате подводников

|
18 марта, понедельник | Последнее обновление — 13:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Посол назвал провокацией заявления о «крымском сценарии» для Белоруссии
Разделы
Как Крым строит свой бизнес в России
Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»
Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации
США начали наступление на Гаагский суд
В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
Американская элита пилит под собой очередной сук
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пол Манафорт – не Капитан Америка. Он не платил налоги, лоббировал интересы корпораций и диктаторов, сорил деньгами, полученными сомнительным путем. Все это ужасно и отвратительно. Но это нормально. Так живут в США тысячи лоббистов. Подробности...
Я убил себя во время Крымской весны
Андрей Бабицкий, журналист
После возвращения Крыма в Россию, я не выдержал и опубликовал текст о том, что я поддерживаю решение Владимира Путина взять под защиту население полуострова. «Радио Свобода» оказалось несвободным. Мой текст стоил мне работы. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
Если США не смогут защищать Аляску
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...
В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей
Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в СетиПодробности...
Отчеканены пять рублей с Крымским мостом
Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с РоссиейПодробности...
Умер актер Владимир Этуш
В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителямПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook