Командующий Северным флотом рассказал о российских подлодках в Арктике

Российские подводные лодки на постоянной основе присутствуют подо льдами Арктики, сообщил командующий Северным флотом Николай Евменов.

В интервью изданию «Красная звезда» адмирал подчеркнул, что Северный флот обладает колоссальным опытом подледного плавания и эксплуатации подводных и надводных кораблей в арктических условиях.

Евменов заявил, что главная задача в Арктическом регионе заключается в поддержании стабильности, а приоритетное направление – безопасная реализации морской политики и экономической деятельности России в арктических районах и районах зоны Северного морского пути.

Он заверил, что деятельность сил Северного флота в этих районах абсолютно прозрачна и соответствует всем положениям международного морского права и Уставу ООН.

По его словам, с точки зрения современного оснащения «Северный флот идет не только в ногу со временем, но по отдельным показателям и опережая его».

В пятницу, 1 июня, Краснознаменный Северный флот ВМФ России отмечает 285 лет со дня создания. Как сообщили ТАСС в пресс-службе флота, в этот день во всех объединениях и соединениях состоятся торжественные митинги, а на кораблях – торжественные церемонии подъема Военно-морского флага.

Северный флот является самым мощным в составе ВМФ России. В него входят надводные и подводные силы, сухопутный армейский корпус, береговые войска и объединение ВВС и ПВО.