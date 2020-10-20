Военный эксперт раскритиковал идею Минфина сократить Вооруженные силы

«Этим предложением Минфина должна заняться Генпрокуратура, потому что его идеи угрожают обороноспособности и безопасности нашей страны», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя предложенный Минфином проект реформы Вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета.

«Подлежащие оптимизации управленческие кадры – это старшие офицеры. Они наиболее подготовленная часть офицерства, которая определяет боеспособность Вооруженных сил нашей страны как на тактическом, так и на оперативном, и даже на стратегическом уровнях», – сказал доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков.

«Сокращение старшего офицерства на 100 тысяч человек – огромный удар по обороноспособности и безопасности нашей страны. Предложение Минфина надо рассматривать в контексте угроз безопасности России и как одну из возможных форм деятельности, которая подпадает под статью Уголовного кодекса «Измена Родине», – считает эксперт.

Сивков убежден, что абсолютное большинство старших офицеров, которых «распогонят» в случае реализации идеи Минфина, не останутся на гражданской службе, а уйдут в запас. Эти люди в случае снятия с них погон не смогут занимать командных должностей, а значит, не смогут осуществлять оперативного руководства, отметил он.

Что касается экономии госбюджета за счет перевода на гражданскую службу военных медиков, юристов, специалистов по материально-техническому обеспечению и других категорий военнослужащих, которые, как утверждают в Минфине, не выполняют непосредственно боевых задач, то «без развитой системы тылового материально-технического обеспечения и без надлежащего медицинского обеспечения, обороноспособность и боевые возможности Вооруженных сил будут резко подорваны. «Данное предложение должно рассматриваться также в контексте статьи УК РФ «Измена Родине», – убежден Сивков.

По словам эксперта, исключение из выслуги лет обучения в военном вузе, а также адъюнктуре и аспирантуре – это удар по военной науке. «Сегодня интерес российской молодежи к военной науке упал. Число кадров, которые непосредственно занимались вопросами военной науки, в Минобороны резко сократилось. А между тем военные теория и практика сегодня переживают революцию. От традиционных форм вооруженной борьбы мир переходит к ранее неизвестным формам, в основе которых лежат гибридные подходы», – отметил собеседник.

«В этих условиях нанесение удара по военной науке причинит колоссальный вред обороноспособности государства, в результате чего наши военная наука и Вооруженные силы могут серьезно отстать от армий других стран», – полагает Сивков.

Ранее стало известно о том, что Министерство финансов в середине октября направило в Совет безопасности проект реформы Вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета. Как сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа, первым пунктом предлагаемых изменений значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Учитывая указ президента от 2018 года, в котором численность войск установлена в размере чуть более одного миллиона человек, речь идет о сокращении 100 тыс. должностей.

Отмечается, что уменьшение штата вооруженных сил должно произойти за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла.

Еще одним способом экономии Минфин называет увеличение сроков использования вещевого имущества или замену его денежной компенсацией. Ведомство также предлагает обеспечивать питанием контрактников только в полевых выходах и на боевом дежурстве.

Оптимизация расходов на армию включает предложение убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимой для ее получения. Из этого срока Минфин хочет убрать учебу в военном вузе. Сейчас она входит в срок выслуги, который составляет 20 лет. Таким образом, период, нужный офицерам для пенсии, увеличивается в общей сложности на десять лет.

Еще одно предложение касается увеличения срока службы до права на «военную ипотеку»: офицерам до пяти лет после окончания вуза, а не сразу после учебы; солдатам или сержантам-контрактникам – до восьми лет службы, а не трех.

Напомним, ранее Минфин предложил провести реформу органов внутренних дел. По данным СМИ, на базе МВД предлагается создать единый правоохранительный орган, включающий в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП, а также сократить численность сотрудников на 10%.

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