Минфин предложил сократить 10% Вооруженных сил России

Министерство финансов в середине октября направило в Совет безопасности проект реформы Вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета, сообщили СМИ.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа, первым пунктом предлагаемых изменений значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Учитывая указ президента от 2018 года, в котором численность войск установлена в размере чуть более 1 млн человек, речь идет о сокращении 100 тыс. должностей.

Отмечается, что уменьшение штата вооруженных сил должно произойти за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач, – медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла.

Еще одним способом экономии Минфин называет увеличение сроков использования вещевого имущества или замену его денежной компенсацией. Ведомство также предлагает обеспечивать питанием контрактников только в полевых выходах и на боевом дежурстве.

Оптимизация расходов на армию включает предложение убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимой для ее получения. Из этого срока Минфин хочет убрать учебу в военном вузе. Сейчас она входит в срок выслуги, который составляет 20 лет. Таким образом, период, нужный офицерам для пенсии, увеличивается в общей сложности на десять лет.

Еще одно предложение касается увеличения срока службы до права на «военную ипотеку»: офицерам до пяти лет после окончания вуза, а не сразу после учебы, солдатам или сержантам-контрактникам – до восьми лет службы, а не трех.

Напомним, ранее Минфин предложил провести реформу органов внутренних дел. По данным СМИ, на базе МВД предлагается создать единый правоохранительный орган, включающий в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП, а также сократить численность сотрудников на 10%.