В Кремле опровергли данные о сокращении численности Вооруженных сил

Россия не принимала решений о сокращении численности Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких решений на сей счет не принималось, экспертное обсуждение вполне может вестись, но в стадии принятия решения таких вопросов нет», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее стало известно о том, что Минфин в середине октября направил в Совет безопасности проект реформы Вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета. Первым пунктом предлагаемых изменений значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, речь идет о сокращении 100 тыс. должностей.

В Минобороны заявили о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства.