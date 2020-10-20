Минобороны ответило на предложение Минфина сократить ВС

В Министерстве обороны прокомментировали предложение Министерства финансов о сокращении численности Вооруженных сил.

«Минобороны внимательно проанализировало содержание предложений, подготовленных Минфином по сокращению численности Вооружённых сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих. В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства», – сказано в заявлении военного ведомства, опубликованном в газете «Красная звезда».

Как отметили в Минобороны, «сегодня сформирована устойчивая система комплектования ВС, сбалансированная по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданскими специалистами. Предложение же Минфина не будет иметь экономического эффекта, поскольку средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность, поясняется в сообщении. В ведомстве также напомнили, что военная реформа 2007-2012 показала неэффективность перевода отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу и неблагоприятно повлияла на боеспособность армии».

«Реализация предложений Минфина значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих», – подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно о том, что Минфин в середине октября направил в Совет безопасности проект реформы Вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета. Как сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа, первым пунктом предлагаемых изменений значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Учитывая указ президента от 2018 года, в котором численность войск установлена в размере чуть более одного миллиона человек, речь идет о сокращении 100 тыс. должностей.