В Совфеде не поддержали идею о сокращении численности Вооруженных сил

Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не поддерживает предложения Минфина по сокращению численности Вооруженных сил России, заявил председатель комитета Виктор Бондарев.

«Предложения Минфина по сокращению численности Вооруженных сил, переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, увеличению пенсионного возраста военнослужащих и отмене индексации пенсионных выплат мы не поддерживаем», – цитирует ТАСС Бондарева.

Ранее стало известно о том, что Минфин в середине октября направил в Совет безопасности проект реформы Вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета. Первым пунктом предлагаемых изменений значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, речь идет о сокращении 100 тыс. должностей.

В Минобороны заявили о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимала решений о сокращении численности Вооруженных сил.