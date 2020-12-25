Мишустин сообщил о поступлении вакцины «ЭпиВакКорона» в регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».

«В регионы поставлено более семи тысяч доз, еще более 14 тыс. будет, соответственно, доставлены до конца года, а к февралю в медицинские организации, мы считаем, что должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз», – предает РИА «Новости» слова премьера.

Кроме того, глава правительства напомнил, что вакцинация от коронавируса в России должна идти непрерывно, в том числе в праздничные дни с соблюдением всех необходимых требований.

Ранее сообщалось, что в гражданский оборот выпущено 650 тыс. доз «Спутника V». По словам директора Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, до Нового года вакциной будут обеспечены около 1,5 млн россиян. Как сообщил академик, в начале 2021 года планируется нарастить объемы производства препарат до 5-6 млн доз в месяц. Гинцбург отметил, что никаких серьезных побочных эффектов у «Спутника V» не выявлено.