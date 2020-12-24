В гражданский оборот выпущено 650 тыс. доз «Спутника V»

В гражданский оборот выпущено порядка 650 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Со склада ушло в гражданский оборот 650 с чем-то тысяч доз вакцины», – передает словам Гинцбурга РИА «Новости».

По словам главы центра, до Нового года вакциной будут обеспечены около 1,5 млн россиян. Как сообщил академик, в начале 2021 года планируется нарастить объемы производства препарат до 5-6 млн доз в месяц, что позволит к ноябрю охватить вакцинацией необходимое для популяционного иммунитета количество человек. Гинцбург отметил, что никаких серьезных побочных эффектов у «Спутника V» не выявлено.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что в 2021 году появится порошковая форма вакцины «Спутник V».

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.