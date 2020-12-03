Как подготовиться к вакцинации?

Дайте организму две недели жизни без потрясений и выбирайте только легальную вакцину.

Вакцинация в период пандемии сравнима с кислородной маской во время разгерметизации самолета. Принципы те же: сначала защищаем себя, потом ребенка, потом оказываем помощь остальным. Именно поэтому первыми вакцину будут получать люди старшего поколения – те, кому защита от коронавируса важна здесь и сейчас, а организм, ослабленный хроническими заболеваниями, может не справиться в случае заражения.

Чтобы выработался иммунитет против коронавируса, вакцинацию необходимо делать дважды. До прививки надо сдать тест на антитела. Вакцина будет вводиться только при их отсутствии!

Но прежде, чем вы пойдете сдавать тест, необходимо посетить терапевта, который сможет оценить риски и вероятность реакции организма из-за употребления других препаратов. Доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский настаивает, что перед прививкой от коронавируса каждому следует проконсультироваться с врачом, независимо от того, сколько вам лет.

В комментарии изданию Ура.ру профессор отметил, что созданные в России вакцины отличаются друг от друга и, соответственно, могут дать разный побочный эффект. «Если человек здоров, и у него нет каких-то отягощающих обстоятельств, то человек может прислушаться к своему выбору. В какую вакцину поверил, ту он и может использовать. Если есть какие-то проблемы или человек нездоровый, то лучше посоветоваться с врачом», – резюмировал Аграновский.

Аналогичной позиции придерживается и Всемирная организация здравоохранения. В рекомендациях по вакцинации населения отмечено, что вакцинироваться может почти каждый. Однако людям с определенными заболеваниями и состояниями некоторые прививки противопоказаны или должны быть отложены на более поздний срок. В перечень заболеваний и состояний, которые могут повлиять на решение терапевта относительно вашей вакцинации против коронавируса, входят:

– хронические болезни или курсы лечения (например, химиотерапия), подавляющие иммунную систему;

– острые и опасные для жизни аллергические реакции на компоненты вакцин, что является крайне редким явлением;

– тяжелая болезнь на момент вакцинации.

При этом ВОЗ отмечает, что умеренное недомогание или субфебрильная температура не являются противопоказанием для вакцинации.

Кроме этого у каждой вакцины есть своя группа риска – те, кому нельзя ее ставить. Например, при вакцинации российской вакциной «Спутник V» будет отказано сразу трем категориям населения: препарат противопоказан беременным, кормящим матерям и аллергикам.

В число общих рекомендаций при вакцинации от ковида входит снижение нагрузок на организм. Другими словами, если вам поставили первую дозу вакцины, то на три следующих дня стоит отказаться от тренировок в спортивном зале, отменить баню и сауну, не употреблять алкоголь.

Второй этап вакцинации – через 21 день. Перед второй инъекцией у вас снова возьмут тест на антитела.

И еще. Пока многие страны мира готовятся к вакцинации населения, Интерпол предупреждает о серьезном риске. Предупреждения о рисках, связанных с тем, что преступные группировки могут внедриться в этот процесс, получили 194 страны.

«Пока правительства готовятся к внедрению вакцин, преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок или нарушить их», – прокомментировал генсек Интерпола Юрген Шток.

Как говорится, пока одни спасают мир, другие зарабатывают на спасательных операциях. В уведомлении Интерпола описывается потенциальная преступная деятельность в отношении фальсификации, кражи и незаконной рекламы COVID-19 и вакцин против гриппа, при этом пандемия уже привела к беспрецедентному оппортунистическому и хищническому преступному поведению. Он также включает примеры преступлений, в ходе которых люди рекламировали, продавали и применяли поддельные вакцины.

Поэтому, если вы решили сделать прививку, то лучше всего это делать в поликлинике по месту жительства, избегая сомнительных предложений.