Психолог назвал способы избавления от страха перед вакцинацией

«Очень важно ответить себе на вопрос – что будет нервировать нас больше: если мы узнаем, что в организме есть ресурс, который не позволит вирусу нанести серьезный ущерб, или если мы продолжим бояться и вируса, и вакцины», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко. Так он оценил появившиеся в обществе страхи перед вакцинацией от COVID-19.

«Все люди разные и имеют разную степень психологической готовности к новому и неизведанному. Кто-то уже сейчас достаточно мотивирован для того, чтобы пройти вакцинацию, а кто-то испытывает страх, тревогу и не может пока найти для себя плюсов и личностных смыслов для того, чтобы совершить этот шаг», – отметил декан факультета психологии МГУ, доктор психологических наук Юрий Зинченко.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошлые выходные в столице привились от коронавируса порядка 2 тыс. человек, в ближайшей перспективе вакцину от COVID-19 могут получить до 6-7 млн жителей столицы. В целом вся система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации, констатировал мэр. В регионах, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, прививать желающих начнут в конце нынешней недели. При этом, как отмечают психологи, у некоторых людей могут наблюдаться страхи перед вакцинацией.

«Наши психологические особенности определяют способы реагирования на ситуацию неопределенности и стресса, – отметил Зинченко. – Поэтому только мы сами можем помочь себе разобраться в причинах наших страхов и рационализировать наши переживания. Чем больше положительных эмоций и личных мотивов мы для себя раскроем, тем менее пугающим будет для нас любой новый шаг и новый опыт».

Страх всегда связан с субъективным образом того, чего мы боимся, подчеркнул психолог. «Мы боимся того, что нам неизвестно, последствия чего мы не можем четко предугадать. Соответственно, чтобы не бояться необходимо изначально изменить эмоциональное отношение к вакцинации, – пояснил собеседник. – Сейчас, когда победа над врагом, который уже почти год держит весь мир в страхе и напряжении, может быть достигнута именно с помощью отечественной вакцины, нам всем нужно найти в этой ситуации положительные и значимые лично для нас стороны».

Во-первых, стоит обратиться к результатам испытания вакцины, чтобы убедиться в эффективности и безопасности такого метода самозащиты, советует Зинченко. «Официальные источники СМИ предоставляют полную информацию о разработке и испытаниях отечественной вакцины, а значит каждый человек может проследить этот процесс и снять тревожность, возникающую от ситуации неизвестности», – указал эксперт.

Зинченко подчеркнул: особенно важно опираться только на официальные источники информации и проходить вакцинацию только в официальных медицинских учреждениях.

«Так мы сможем обезопасить себя от мошенничества и быть уверенными в том, что мы привиты тем ответственным препаратом, который прошел все испытания и доказал свою эффективность. И конечно, очень важно выполнить все рекомендации врачей до и после вакцинации, чтобы минимизировать риски и негативные побочные эффекты», – отметил психолог.

Во-вторых, необходимо для самих себя понять, чего именно мы боимся, и отделить наши эмоции от реальной ситуации. «В России, как и во всем мире, сам факт вакцинации населения – это вполне привычная ситуация, – заметил эксперт. – С самого детства мы прививаемся от различных заболеваний и вирусов. И очень часто родители сами настаивают на прививании детей в раннем возрасте».

На ваш взгляд В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку? Да, чем раньше, тем лучше

Готов, но чуть позже

Не планирую прививаться



Вакцинация, которая предлагается сейчас, по сути, ничем не отличается от тех, которые мы делали и делаем на протяжении жизни, подчеркнул Зинченко, добавив, что «вакцинация позволяла и позволяет нашей стране находиться в числе лидеров по иммунитету к различным опасным вирусам и заболеваниям».

«Просто сам факт появления нового вируса может пугать нас даже в контексте привычного способа защиты от него, – пояснил специалист. – Если мы понимаем, что пугает нас именно новизна и необычность самого вируса, то стоит задуматься о том, что научно-технологический прогресс в российской медицине и смежных сферах позволяет сейчас обеспечить гораздо более безопасную вакцинацию, как за счет применения новых технологий в процессе разработки отечественной вакцины, так и с точки зрения организации вакцинации населения».

По словам психолога, для того чтобы минимизировать страх и тревогу, необходимо постараться спрогнозировать образ собственного будущего, взвесить все «за» и «против». «Например, очень важно ответить себе на вопрос, что будет нервировать и напрягать нас больше: если мы пройдем вакцинацию и будем знать, что в нашем организме есть ресурс, который не позволит вирусу нанести организму серьезный ущерб, или если мы и дальше будем бояться и вируса, и вакцины неизвестный период времени и жить в ожидании того, что мы в любую минуту можем заболеть?», – сказал Зинченко.

Пройдя вакцинацию мы не только обеспечиваем себя возможностью самостоятельно распоряжаться собственной жизнью, подчеркнул собеседник.

«Мы сможем минимизировать ограничения в передвижениях по стране и даже по миру. Мы сможем обеспечить безопасность своим близких и наконец-то увидеть родных не на экране смартфона, а вживую. Наконец, появится возможнсть восполнить нехватку общения и профессиональных достижений, которые могли быть недоступны из-за необходимости работать удаленно», – подчеркнул эксперт. Те, кто вакцинировался, приобретают естественное конкурентное преимущество на рынке труда в достаточно жестких условиях пандемии, указал Зинченко.

«Чем раньше мы пройдем вакцинацию, тем быстрее школьники смогут вернуться за школьные парты и вместе с соседом решать задачки, а студенты – в аудитории для семинаров и практикумов, где смогут снова ставить опыты, проводить эксперименты и учиться командной работе, – перечислил эксперт. – Все, кто соскучился по тактильному общению и живым эмоциям, сможет снова посещать кафе, рестораны, концерты и быть в центре событий, а не на периферии возможностей».

Получается, что сейчас отечественная вакцина открывает нам дверь в будущее, которое подчиняется нашим собственным правилам, принципам, привычкам и желаниям, снимает большую часть ограничений, от которых многие из нас испытывают гораздо больше стресса и дискомфорта, резюмировал Зинченко.

Главное, добавил он – помнить, что от нашего психологического состояния зависит и наше физическое самочувствие, и способность нашего организма победить вирус и вернуться к полноценной стабильной жизни. «Поэтому позитивный настрой, положительные эмоции и мотивация сейчас могут помочь нам преодолеть страх и обеспечить себе свободное и прогнозируемое будущее», – подчеркнул Зинченко.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о том, как можно подготовиться к приему вакцины от коронавируса.

В минувшую среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Голикову приступить к масштабной вакцинации на нынешней неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.

По оценке главы Минздрава Михаила Мурашко, эпидемиологическая ситуация в России стабильная, существенного прироста больных не наблюдается. Глава Минздрава выразил надежду на то, что мероприятия по сдерживанию распространения вируса, проводимые властями, повлияют на снижение заболеваемости.

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