Голикова: Регионы подключатся к масштабной вакцинации в конце следующей недели

К масштабной вакцинации от коронавируса российские регионы подключатся в конце следующей недели, заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Почти все российские регионы уже заключили большую часть контрактов на противоэпидемические мероприятия, сообщила вице-премьер, передает ТАСС.

«Из федерального бюджета для приобретения этих лекарственных препаратов регионам страны выделено 5 млрд 45 млн [рублей], сегодня практически все регионы на 100% законтрактовали финансовые ресурсы, средний процент контрактации сейчас составляет 87,4%, полностью 100% – это 21 регион», – указала Голикова.

Она отметила, что во всех регионах обязаны начинать амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом в день его обращения даже без результата его теста.

«Министерство здравоохранения и Росздравнадзор направили в регионы соответствующие методические рекомендации, в которых обращено внимание на необходимость начинать терапию в амбулаторных условиях в первый день обращения за медицинской помощью всем больным, у которых либо подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции, либо пациентам с подозрением и вероятным случаем COVID-19, характерными симптомами, не дожидаясь результатов лабораторных исследований, которые подтверждают диагноз», – пояснила вице-премьер.

В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе.

Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.