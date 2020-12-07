Привитым от COVID-19 в Британии решили выдавать документ В Москве за выходные привились от COVID 2 тыс. человек 7 декабря 2020, 14:52 Текст: Наталья Ануфриева

За выходные в Москве привились от коронавируса порядка 2 тыс. человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА «Новости». Собянин выразил надежду, что в ближайшие недели Москва будет получать более существенные объемы вакцинации от коронавируса. При этом ситуация в столице остается сложной, но здравоохранение Москвы работает стабильно. Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у 40% заболевших ОРВИ москвичей. Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания.

