В России за сутки выявили 28,1 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 20,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7279, Санкт-Петербурге – 3741, Московской области – 1315. Всего в стране выявлено 2 488 912 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 956 588 человек, из них 18 850 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 456 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 43 597 человек.

Накануне, 6 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 29 039. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 897.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.