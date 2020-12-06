В России за сутки выявили 29 тыс. случаев коронавируса

За минувшие стуки в России выявили 29039 случаев коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 2 млн 460 тыс. 770, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Летальных исходов за сутки – 457, выписаны после выздоровления – 21 тыс. 342, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. За весь период по России умерло 43 тыс. 141 человек.

В Москве за сутки зафиксировано 7512 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге –3753, в Московской области – 1295.

«По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 79,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 545 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 533 тыс. 862 человека», – сообщили в оперштабе.

Накануне в Россибылои выявлено 28 782 новых случая коронавируса, таким образом, число новых случаев инфекции увеличилось на 257.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.