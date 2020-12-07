Коронавирус обнаружили у 40% заболевших ОРВИ москвичей

Медики при помощи ПЦР-тестирования выявляют коронавирус у более 40% заболевших ОРВИ, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020».

«Мы приняли решение, что мы будем выдавать лекарства всем, кто имеет ОРВИ на сегодняшний день, потому что доля … людей, у которых изначально ставится (диагноз) ОРВИ и потом в результате ПЦР-исследований мы получаем диагноз COVID, сейчас более 40%», – сказала заммэра, передает РИА «Новости».

По ее словам, марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края. «Мы боремся с этой заразой, уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия – это время вызовов... с которыми весь мир и наша страна, наш город столкнулся впервые», – сказала Ракова.

Она также отметила, что московские власти надеются, что победить коронавирус удастся в течение нескольких месяцев. «Надеюсь, что та система, которую мы создали, позволит нам успешно бороться с пандемией, и мы уже запустили массовую вакцинацию. Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», – сообщила Ракова.

За минувшие сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7279, Санкт-Петербурге – 3741, Московской области – 1315. Всего в стране выявлено 2 488 912 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 956 588 человек, из них 18 850 человек вылечились за последние сутки.