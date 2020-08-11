Ученые из России запатентовали вакцину от коронавируса

Российские ученые получили патент на вакцину от коронавирусной инфекции около двух месяцев назад, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Российский патент получен уже месяца полтора-два тому назад... Также подана международная заявка несколько недель, может, месяц назад, она в 150 странах рассматривается», – заявил Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

По его словам, авторами патента стали он сам, 15 других сотрудников центра и один сотрудник 48-го НИИ микробиологии Минобороны.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.