Коронакризис показал сильные стороны России

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22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 23:40  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года, русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и Северного Причерноморья. Подробности...
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США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов

Попавший под санкции самарский РКЦ «Прогресс» вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС Михаил Метцель/ТАСС
Минторг США ввел новые санкции против российских Минобороны, СВР и более чем 40 компаний военного-промышленного комплекса. Под ограничения попали и научно-исследовательские организации. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон демонстрирует нарастающую неспособность конкурировать с Москвой на равных и лишает себя возможности взаимовыгодного сотрудничества по целому ряду направлений. Насколько такие санкции опасны для самой России? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...
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Зачем в США признали славян «цветными»

Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Коронакризис показал сильные стороны России

    41% россиян полагает, что Россия пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие страны    22 декабря 2020, 23:23
    Фото: Антон Денисов/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Самохин

    COVID-19 изменил мир в уходящем году. В России угроза коронавируса сплотила общество, заставила власть проявить свои лучшие управленческие качества для спасения человеческих жизней, разработки вакцины и поддержки экономики. На Западе пандемия выявила вызвала протесты и раскол в обществе. Почему Россия прошла испытание коронавирусом лучше других стран?

    «2020-й стал рекордсменом по числу россиян, которые назвали уходящий год плохим. А у нас, надо отметить, уже большая ретроспектива аналогичных опросов, начиная с 2003 года», – рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, выступая во вторник на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

    «Только один процент считает, что эти 12 месяцев были очень удачными для России. В целом хорошим назвали семь процентов, скорее трудным - 48%, и плохим или очень тяжелым – 40%, – привел данные социолог. – Не менее 67% опрошенных уверены, что год не оправдал их желания, загаданные на Новый 2020 год».

    «Только 7% говорят об обратном – видимо, это совсем счастливые люди», – заметил Федоров. Понятно, что зашкаливающий антирейтинг года связан с главным его событием. Самым популярным, но не самым симпатичным словом-2020 россияне назвали слово «коронавирус», добавил Федоров. Так, по его мнению, считает 61% респондентов.

    Но при этом большинство - 41% россиян полагает, что наша страна пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие государства. «35% не видят отличий – «точно не хуже других». Лишь 17% полагают, что страна не справляется с вызовом», – подчеркнул Федоров.

    «По-моему, оценка «трудный год», которую дали граждане в вашем опросе – это проявление не пессимизма, а реализма», – прокомментировала модератор круглого стола Екатерина Соколова, глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ. По ее мнению, участники опроса считают в большинстве своем, что год стал вызовом для страны и для граждан, но власти справляются.

    Событием «номер два» для россиян оказалась война в Нагорном Карабахе, продолжил перечислять Федоров. Третье место делят между собой всенародное одобрение поправок в Конституцию и разработка отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, все глобальные топ-события уходящего года в глазах россиян так или иначе связаны с нашей страной или ее руководством, отметил Федоров, ведь и война в Карабахе  была остановлена благодаря вмешательству президента России Владимира Путина.

    Россияне в разгар пандемии чувствовали, что и Москва, и губернаторы, и районное начальство внимательно отслеживает их проблемы, отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Особенно ярко с точки зрения борьбы с пандемией проявили себя регионы с главами-губернаторами новой волны», – отметила эксперт. По ее словам, местные руководители превратились в ключевых ньюсмейкеров в борьбе с пандемией. 

    Запросы общества и власти оказалось встречными, считает политолог. «С нарастанием активности рядовых жителей, власти регионов развертывали инфраструктуру благотворительности: создавали специальные фонды, открывали счета для сбора средств, организовывали акции помощи врачам и так далее», – перечислила она.

    Благодаря такой прочности связки власти и народа и удалось успешно преодолевать первую волну «коронакризиса» и вывести страну в новый избирательный цикл 2021-2024 годов, отметил гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

    Вполне логично, что участники опроса ВЦИОМ назвали всероссийское голосование за обновленный Основной закон одним из главных событий 2020-го, подчеркнул Данилин. «Россияне летом подтвердили безоговорочное политическое лидерство главы государства и юридически закрепили итоги 20-летия новой власти, новой России, – заявил эксперт. – Одобренные поправки сделали Конституцию более современным и более сильным с правовой точки зрения документом, который определит теперь развитие страны на десятилетия вперед». 

    По итогам голосования возник «новый президентский консенсус», отметил Данилин. По его мнению, он сложился не только вокруг личности президента, но и вокруг общих традционных моральных ценностей, которые были закреплены поправками. 77 процентов избирателей или 74 млн 215 тысяч россиян одобрили обновленную Конституцию, это и есть опора такого консенсуса, полагает эксперт.

    Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков согласился с тем, что результаты голосования по Конституции дают определенные гарантии совместного «дружного прохождения» власти и общества через нынешний сложный этап истории. «Мы увидели, что внутри страны к определению базовых ценностей системно подходит квалифицированное большинство не только законодателей, но и собственно граждан», – подчеркнул Чеснаков.

    При этом внутри российского общества сохраняется политическое многообразие, которое проявилось и на выборах в Единый день голосования 13 сентября. Чеснаков напомнил: с 14 до 16 увеличилось число партий, имеющих право участвовать в думских выборах с «золотым мандатом» – то есть без сбора подписей. В качестве интересных конкурентов старым политическим игрокам он назвал четыре новые партии, громко заявивших о себе в уходящем году: «За правду», «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и Партия прямой демократии.

    Продолжая мысль Данилина, модератор круглого стола Соколова отметила, что новый консенсус в обществе действительно сформировался не вокруг политической личности или какого-то события, – по ее словам, это большинство людей «разделяющих патриотические взгляды и традиционные ценности».

    После этого дискуссия перетекла на ситуацию за рубежом. В западных странах ценностного большинства, аналогичного российскому, с приходом пандемии почему-то не сложилось, отметили эксперты.

    Коронавирус выявил новые линии разлома в мире, что выразилось в недоверии к официальной медицине и к антиковидным действиям правительств, отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

    «Человечество столкнулось  с вызовом самому существованию цивилизации. В ответ был предложен набор постулатов.

    Первое: надо бороться за человеческие жизни, а не за богатство, не за экономику. Второе: у человечества есть набор инструментов для создания «нового цифрового мира». При этом лицо «нового доброго мира» формируют такие эмоции, как сопереживание, сочувствие, солидарность», – перечислил Кузнецов.

    «Однако решения западных политиков зачастую опирались не на знания, а на панику, на медийное давление. На наших глазах в последние дни развивается история с «британским штаммом». Сопереживание и солидарность обернулись в Евросоюзе серьезнейшим общественным расколом на COVID-обеспокоенных и COVID-скептиков, на тех, кто лоялен вакцинам, и на вакцино-диссидентов. И даже, как мы видим, – на англичан и всех остальных европейцев», – отметил Кузнецов.

    «Пока страны «первого мира» сотрясают невиданные конфликты, Россия, которую на Западе привыкли изображать как «тюрьму народов», проходит кризис не хуже, а скорее лучше, чем страны с традиционными либеральными режимами. Почему так получилось? – риторически спрашивает эксперт ЭИСИ. – Во-первых, с самого начала в России власти провозгласили гибкий подход к ограничениям – в зависимости от ситуации по регионам. Губернаторы сами могли как вводить запреты, так и отменять их».

    Введенные в России меры оказались достаточно легкими в исполнении и при этом обоснованными с точки зрения здравого смысла, считает политолог. «На Западе правительствам выдали карт-бланш на разные формы чрезвычайного положения – у нас этого всего не было. В результате, у нас несопоставимо меньше запретов. Никто не заставляет под страхом штрафа в несколько сот евро человека сидеть непременно в маске внутри собственного автомобиля», – сказал Кузнецов.

    «Так что к пост-коронавирусному миру Россия готова лучше других государств

    – и в смысле атмосферы доверия между гражданами и властью, и в смысле общественных психологических травм. В России нет ничего похожего на те коронавирусные протесты, которые сотрясают западную Европу и США», – подытожил Кузнецов.

    Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев напомнил еще один «громкий» итог года: фиаско американской демократии, которое стало особо заметным на фоне прямых и конкурентных выборов в России. Григорьев привел примеры многочисленных нарушений, и несообразностей, вроде голосования от имени домашних животных, и сделал вывод о том, что итоги «президентских выборов в США были сфальсифицированы». По его мнению, эти факты «полностью перечеркивают образ Америки как «сияющего града на холме» и лишают США морального права «считаться мировым лидером демократии».

    «Общая борьба с коронавирусом, развитие волонтерства, голосование за поправки к Конституции позволили в уходящем году нам всем сплотиться, а нашим политикам – продемонстрировать более качественные управленческие навыки. Мы становимся как бы новой нацией, что дает надежды на положительную динамику в жизни страны и в наступающем 2021 году», – подытожила дискуссию ее модератор Соколова.


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