На губернаторских выборах кандидатам потребуются новые качества

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3 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:21  |  vz.ru
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Российский газ вернет ценовое превосходство над СПГ в Европе

Второе полугодие для Газпрома будет противоречивым REUTERS/Christian Charisius
Спотовые цены на газ в Европе снова растут и уже достигли максимума с осени 2019 года. Это хорошие новости для Газпрома. Российский трубопроводный газ должен вернуть свое ценовое превосходство над американским СПГ и любым другим сжиженным газом. Этот конкурент серьезно подкосил позиции Газпрома в Германии и Турции, которые традиционно покупали больше других. Однако второе полугодие должно все изменить.  Подробности...
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Навальным затыкают «Северный поток – 2»

Инцидент с Навальным является подарком для «ястребов» Запада Ruptly/YouTube
Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», заявили немецкие военные токсикологи, хотя ни симптомы, ни свидетельства омских врачей не говорят в пользу этой версии. Но Запад настаивает именно на отравлении блогера боевым веществом, преследуя свои прагматические цели.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Прибалтика и Польша взрывают Белоруссию изнутри

За лозунгами в руках белорусских протестующих стоят зарубежные спонсоры Zuma/ТАСС
Запад громко упрекает Россию во «вмешательстве в дела Белоруссии» – и это в тот самый момент, когда ряд западных стран нагло давят на белорусское общество и государство. Какие страны и каким образом занимаются в реальности подобным вмешательством – и почему великие западные державы на время отошли в сторону от этого процесса? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...

Государство – не машина удовольствия

Герман Садулаев, писатель, публицист
Государство заменило собой и религию, и общины, и цеха, и гильдии, и отчасти даже семью – теперь оно одно нам и священник, и папа, и мама, и дядя с тетей. Больше никого нет. Подробности...
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Минское соглашение будут спасать пенсионеры

Сергей Миркин, журналист, Донецк
У жителей Донбасса нет никакой веры киевской власти. Закрепление особого статуса ЛДНР в конституции Украины является гарантией того, что Киев не отменит права региона через месяц после того, как их предоставит. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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    На губернаторских выборах кандидатам потребуются новые качества

    Несмотря на имидж «ботаника», новый глава края Солодов нашел общий язык с камчадалами    3 сентября 2020, 22:20
    Фото: instagram.com/vv_solodov
    Текст: Михаил Мошкин

    Имидж «крепкого хозяйственника» или «ставленника Москвы» теперь не поможет кандидату в губернаторы победить на выборах. Чтобы стать избранным главой региона, претенденту надо владеть новыми технологиями, иметь прямой контакт с населением и уметь быстро решать даже застарелые проблемы. К такому выводу пришли участники прошедшего в четверг круглого стола, посвященного предстоящему Единому дню голосования.

    «Совсем немного остается до «триединого дня голосования» – ведь в этом году голосовать можно будет не в один день, как обычно, а в три – 11, 12 и 13 сентября. Недавно появлялись прогнозы о том, что на выборах глав регионов надо ждать не меньше четырех вторых туров. Но данные социологов говорят об обратном». Об этом заявила глава департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова, открывая в четверг круглый стол на тему «Чего ждать от единого дня голосования – 2020?».

    Напомним, что в ходе Единого дня голосования (ЕДГ) избираются двадцать глав регионов (из них 18 – прямым голосованием, двоих выберут местные парламенты) и 11 законодательных собраний. Предстоящие выборы уже называют генеральной репетицией выборов в Госдуму-2021 года и стресс-тестом для недавно назначенных врио глав, которые теперь борются за право быть избранными.

    «В среднем на выборах в ЗакСобрания наблюдается абсолютный рекорд зарегистрированных партийных списков. На регион в среднем – 8,5 партий», – напомнила Соколова. На губернаторские должности выдвинуты более 140 кандидатов от 24 партий. «Это будет именно борьба выдвиженцев партий, самовыдвижение вышло из моды», – отметила Соколова. По мнению эксперта ЭИСИ, ожидается и высокая явка, хотя обычно местные выборы вызывают у избирателей гораздо меньший интерес, чем всероссийские.

    Кампания проходит в атмосфере открытости и прозрачности, и «актуальные социологические данные не позволяют ожидать появления «черных лебедей», подчеркнула эксперт ЭИСИ. «Черным лебедем» в экспертной среде называют непрогнозируемый фактор, который радикально меняет сложившийся расклад. 

    Во всех 18 регионах, где проводятся губернаторские выборы, уровень доверия действующим руководителям выше уровня недоверия, отметила эксперт. Именно этот фактор и позволил ей предположить, что вторых туров нигде не будет. А среди претендентов, чья победа будет наиболее убедительной, Соколова назвала врио губернаторов Севастополя и Камчатки Михаила Развожаева (его результат может превысить 80%) и Владимира Солодова, а также главу Татарстана Рустама Минниханова.

    Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко согласился с Соколовой в том, что наибольшего успеха, если судить по процентам голосов, добьются Развожаев и Солодов.

    Успех этих претендентов связан с отказом от невостребованных уже образов «крепкого хозяйственника» и «ставленника Москвы»,

    полагает Минченко. Напомним: Развожаев был назначен врио в июле прошлого года, Солодов – в апреле нынешнего.

    «В этом году лучшая работа проведена командой главы Севастополя Михаилом Развожаевым, который перед выборами использует образ «заботливого героя», - отмечает политолог. По словам Минченко, Развожаев постоянно достигает успехов на том поприще, где его предшественники ничего сделать не могли. В частности, накануне врио заручился поддержкой президента Владимира Путина в решении основной проблемы Севастополя – в работе очистных сооружений. Кроме того, глава региона быстро откликается на просьбы о помощи от населения и решает их.

    Что касается врио губернатора Камчатки Солодова, то он эффективно использует образ «заботливого искателя». «Помню, в день, когда назначили Солодова, один наш общий знакомый сказал: «Ну все, попал Володя. Он же – «ботаник», приедет в суровый Камчатский край и понятно же, провалится, – рассказал Минченко. – Но Солодов зарекомендовал себя как человек, который обладает новыми технологиями, видит возможности, которые не видят другие люди. Находит простые решения и способы коммуникации с населением».

    В отличие от Соколовой, Минченко не исключает, что в некоторых других регионах для определения победителя все же понадобится второй тур. «От своего прогноза, что возможны вторые туры, мы не отказываемся, но при этом, учитывая различные факторы, я думаю, что в большей части регионов действительно вероятность проведения вторых туров ниже, чем она была 10 дней назад. Но это не повод расслабляться ни кандидатам, ни их командам, ни их избирателям», – сказал Минченко. Ранее специалисты «Минченко Консалтинг» предрекали высокую вероятность вторых туров в Краснодарском крае, Пензенской, Архангельской, Иркутской и Костромской областях.

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    Работа недавно назначенных врио глав регионов пришлась на коронавирусные месяцы. Кроме того, новым руководителям достались непростые регионы – Камчатка, Иркутская область, Еврейская автономная область (там баллотируется бывший сенатор Ростислав Гольштейн), отметил доцент МГУ Григорий Казанков. «Но в целом врио сумели найти правильный тон в коммуникации с людьми. Они сделали ставку не на выстраивание отношений с региональными элитами, не на желание кому-то из них понравиться, вступить в коалицию. Нет, ставка сделана на прямой контакт, на личные встречи с гражданами», – указал Казанков. При этом новым лидерам удалось общаться на понятном рядовым россиянам языке, уйти от лозунгов . Такая открытость, скорее всего, полагает Казанков, позволит им победить с убедительным результатом.

    «Например, Владимир Солодов выигрывает за счет своей коммуникации с людьми – того, что можно назвать новой искренностью», – в свою очередь отметил Минченко. Он пояснил: «Обычно под искренностью понимают что? Когда говорят о том, что волнует лично меня. Новая искренность  – «я говорю о том, что волнует других людей, и стремлюсь приложить усилия, чтобы им помочь».

    Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов вспомнил, как в начале лета анализировал перемены в настроениях предвыборных регионов на фоне карантина.

    «Мы пытались понять, какой регион в единый день голосования придет ко второму туру, где идущие на второй срок губернаторы, возможно, встретят сопротивление, где слабо сработают  врио губернаторов. Таких регионов насчитывалось как минимум полтора десятка», – отметил Куртов. Однако, добавил он, за последние месяца полтора ситуация там разительно изменилась.

    «К началу лета во многих регионах преобладал страх: люди боялись заразиться коронавирусом, страх и неуверенность людей в будущем, потери в благосостоянии граждан и экономике регионов. Мы рассчитывали, что нервозность станет триггером включения людей в политическую повестку, – отметил Куртов. – Но к концу августа опасения, что экономика рухнет, не подтвердились. Предприятия возобновили работу, государство оказало поддержку работникам и бизнесу. У вышедших из самоизоляции людей полностью изменилось мироощущение».

    Следовательно, уровень недовольства, и как следствие протестных настроений, спал, полагает президент РАПК. «Тенденция конца лета – общая стабилизация», – подчеркнул Куртов.

    Резюмируя слова коллег, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил: в целом, за последние годы россияне больше, чем раньше, стали поддерживать тренд на стабильность. Эксперт тоже считает, что избирательная кампания проходит на спокойном фоне и поэтому он не ожидает никаких сюрпризов.


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