На губернаторских выборах кандидатам потребуются новые качества

Имидж «крепкого хозяйственника» или «ставленника Москвы» теперь не поможет кандидату в губернаторы победить на выборах. Чтобы стать избранным главой региона, претенденту надо владеть новыми технологиями, иметь прямой контакт с населением и уметь быстро решать даже застарелые проблемы. К такому выводу пришли участники прошедшего в четверг круглого стола, посвященного предстоящему Единому дню голосования.

«Совсем немного остается до «триединого дня голосования» – ведь в этом году голосовать можно будет не в один день, как обычно, а в три – 11, 12 и 13 сентября. Недавно появлялись прогнозы о том, что на выборах глав регионов надо ждать не меньше четырех вторых туров. Но данные социологов говорят об обратном». Об этом заявила глава департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова, открывая в четверг круглый стол на тему «Чего ждать от единого дня голосования – 2020?».

Напомним, что в ходе Единого дня голосования (ЕДГ) избираются двадцать глав регионов (из них 18 – прямым голосованием, двоих выберут местные парламенты) и 11 законодательных собраний. Предстоящие выборы уже называют генеральной репетицией выборов в Госдуму-2021 года и стресс-тестом для недавно назначенных врио глав, которые теперь борются за право быть избранными.

«В среднем на выборах в ЗакСобрания наблюдается абсолютный рекорд зарегистрированных партийных списков. На регион в среднем – 8,5 партий», – напомнила Соколова. На губернаторские должности выдвинуты более 140 кандидатов от 24 партий. «Это будет именно борьба выдвиженцев партий, самовыдвижение вышло из моды», – отметила Соколова. По мнению эксперта ЭИСИ, ожидается и высокая явка, хотя обычно местные выборы вызывают у избирателей гораздо меньший интерес, чем всероссийские.

Кампания проходит в атмосфере открытости и прозрачности, и «актуальные социологические данные не позволяют ожидать появления «черных лебедей», подчеркнула эксперт ЭИСИ. «Черным лебедем» в экспертной среде называют непрогнозируемый фактор, который радикально меняет сложившийся расклад.

Во всех 18 регионах, где проводятся губернаторские выборы, уровень доверия действующим руководителям выше уровня недоверия, отметила эксперт. Именно этот фактор и позволил ей предположить, что вторых туров нигде не будет. А среди претендентов, чья победа будет наиболее убедительной, Соколова назвала врио губернаторов Севастополя и Камчатки Михаила Развожаева (его результат может превысить 80%) и Владимира Солодова, а также главу Татарстана Рустама Минниханова.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко согласился с Соколовой в том, что наибольшего успеха, если судить по процентам голосов, добьются Развожаев и Солодов.

Успех этих претендентов связан с отказом от невостребованных уже образов «крепкого хозяйственника» и «ставленника Москвы»,

полагает Минченко. Напомним: Развожаев был назначен врио в июле прошлого года, Солодов – в апреле нынешнего.

«В этом году лучшая работа проведена командой главы Севастополя Михаилом Развожаевым, который перед выборами использует образ «заботливого героя», - отмечает политолог. По словам Минченко, Развожаев постоянно достигает успехов на том поприще, где его предшественники ничего сделать не могли. В частности, накануне врио заручился поддержкой президента Владимира Путина в решении основной проблемы Севастополя – в работе очистных сооружений. Кроме того, глава региона быстро откликается на просьбы о помощи от населения и решает их.

Что касается врио губернатора Камчатки Солодова, то он эффективно использует образ «заботливого искателя». «Помню, в день, когда назначили Солодова, один наш общий знакомый сказал: «Ну все, попал Володя. Он же – «ботаник», приедет в суровый Камчатский край и понятно же, провалится, – рассказал Минченко. – Но Солодов зарекомендовал себя как человек, который обладает новыми технологиями, видит возможности, которые не видят другие люди. Находит простые решения и способы коммуникации с населением».

В отличие от Соколовой, Минченко не исключает, что в некоторых других регионах для определения победителя все же понадобится второй тур. «От своего прогноза, что возможны вторые туры, мы не отказываемся, но при этом, учитывая различные факторы, я думаю, что в большей части регионов действительно вероятность проведения вторых туров ниже, чем она была 10 дней назад. Но это не повод расслабляться ни кандидатам, ни их командам, ни их избирателям», – сказал Минченко. Ранее специалисты «Минченко Консалтинг» предрекали высокую вероятность вторых туров в Краснодарском крае, Пензенской, Архангельской, Иркутской и Костромской областях.

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Работа недавно назначенных врио глав регионов пришлась на коронавирусные месяцы. Кроме того, новым руководителям достались непростые регионы – Камчатка, Иркутская область, Еврейская автономная область (там баллотируется бывший сенатор Ростислав Гольштейн), отметил доцент МГУ Григорий Казанков. «Но в целом врио сумели найти правильный тон в коммуникации с людьми. Они сделали ставку не на выстраивание отношений с региональными элитами, не на желание кому-то из них понравиться, вступить в коалицию. Нет, ставка сделана на прямой контакт, на личные встречи с гражданами», – указал Казанков. При этом новым лидерам удалось общаться на понятном рядовым россиянам языке, уйти от лозунгов . Такая открытость, скорее всего, полагает Казанков, позволит им победить с убедительным результатом.

«Например, Владимир Солодов выигрывает за счет своей коммуникации с людьми – того, что можно назвать новой искренностью», – в свою очередь отметил Минченко. Он пояснил: «Обычно под искренностью понимают что? Когда говорят о том, что волнует лично меня. Новая искренность – «я говорю о том, что волнует других людей, и стремлюсь приложить усилия, чтобы им помочь».

Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов вспомнил, как в начале лета анализировал перемены в настроениях предвыборных регионов на фоне карантина.

«Мы пытались понять, какой регион в единый день голосования придет ко второму туру, где идущие на второй срок губернаторы, возможно, встретят сопротивление, где слабо сработают врио губернаторов. Таких регионов насчитывалось как минимум полтора десятка», – отметил Куртов. Однако, добавил он, за последние месяца полтора ситуация там разительно изменилась.

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«К началу лета во многих регионах преобладал страх: люди боялись заразиться коронавирусом, страх и неуверенность людей в будущем, потери в благосостоянии граждан и экономике регионов. Мы рассчитывали, что нервозность станет триггером включения людей в политическую повестку, – отметил Куртов. – Но к концу августа опасения, что экономика рухнет, не подтвердились. Предприятия возобновили работу, государство оказало поддержку работникам и бизнесу. У вышедших из самоизоляции людей полностью изменилось мироощущение».

Следовательно, уровень недовольства, и как следствие протестных настроений, спал, полагает президент РАПК. «Тенденция конца лета – общая стабилизация», – подчеркнул Куртов.

Резюмируя слова коллег, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил: в целом, за последние годы россияне больше, чем раньше, стали поддерживать тренд на стабильность. Эксперт тоже считает, что избирательная кампания проходит на спокойном фоне и поэтому он не ожидает никаких сюрпризов.