Выборы в регионах станут смотром перед Госдумой-2021

Взгляд
7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
Разделы

Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

Строители успешно возвели Белорусскую АЭС, несмотря на политическое противодействие ряда стран Виктор Толочко/РИА Новости
Россия завершает строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции. «На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», говорится в официальном заявлении госкорпорации «Росатом». Почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество? Подробности...
Перейти в раздел…

Госдеп открыто ищет в России предателей родины

Свою спамовую рассылку Госдеп организовал в духе примитивных кибермошенников facebook.com/rewardsforjustice
Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ. В нашем МИДе уже назвали происходящее «бесцеремонным вмешательством». Надо ли наказывать за государственную измену тех россиян, кто польстится на награду и побежит стучать в посольство США? Подробности...
Перейти в раздел…

«На Севере нужна своя логика». Как будут развивать Поморье

Управление Архангельском, как и Севером в целом, требует особого подхода Павел Львов/РИА Новости
В России нельзя принимать решения без учета разницы территорий, на которых они призваны действовать. Эту данность особенно чувствуют на себе руководители регионов, пересевшие в кресла губернаторов из федеральных кабинетов. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как сделать так, чтобы Русский Север не проигрывал центральной части России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...

Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...
Перейти в раздел…

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Мальта и Люксембург приняли условия России по налоговым соглашениям
    Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанными россиянами Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США над Черным морем Свидетель объяснил мат в адрес Ефремова после ДТП Медики забили тревогу из-за угрозы вспышек коронавируса в офисах
    В Бундестаге расценили угрозы США как «объявление экономической войны» СК начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии TikTok пригрозил Трампу судом Минпромторг разъяснил правила ремонта автомобилей старыми запчастями
    Политолог: Лукашенко провели как Буратино Президент Польши в инаугурационной речи дал обещание Украине Эксперт объяснил необходимость повышения скоростных лимитов на современных российских шоссе В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер

    инцидент на границе


    Певица Глюкоза назвала Крым «украинским»

    рекомендации ученых


    Стали известны противопоказания для вакцинации от коронавируса

    «хитрая и тонкая игра»


    Шарий: Организовать провокацию СБУ против россиян в Белоруссии помогло еще одно государство

    Видео

    «красная линия»


    «Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

    рынок электроэнергии


    Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

    300 лет назад


    Как Россия окончательно разгромила Швецию

    Взрыв в порту Бейрута


    Плавучая бомба из Батуми разрушила экономику Ливана

    подмена понятий


    Алексей Алешковский: Закон Черномырдина в действии

    где деньги


    Глеб Простаков: Россия мучительно деофшоризирует себя

    конец постмодерна


    Андрей Бабицкий: Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    Выборы в регионах станут смотром перед Госдумой-2021

    Предстоящие региональные выборы бьют рекорды по активности участников    7 августа 2020, 18:10
    Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
    Текст: Андрей Самохин,
    Людмила Суркова

    Для участия в сентябрьских региональных выборах зарегистрировалось рекордное количество кандидатов. При этом конкуренция наблюдается не только на должности губернаторов, но и на позиции в местных парламентах. За год до выборов в Госдуму партии решили устроить смотр своих лидеров и актива.

    На этой неделе в России завершилась регистрация кандидатов для участия в губернаторских и региональных парламентских выборах, которые состоятся 13 сентября. Всего будут избраны 18 глав регионов и 11 законодательных собраний. На губернаторские должности выдвинуты более 140 кандидатов от 24 партий. В некоторых регионах кандидаты идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

    Самая конкурентная губернаторская кампания разворачивается в Иркутской области. Там выдвинулись 17 кандидатов. Среди участников – назначенный президентом врио губернатора, бывший замглавы МЧС Игорь Кобзев (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»). Его главным соперником считается депутат Госдумы, коммунист Михаил Щапов. Кресло губернатора, напомним, освободилось в Иркутске в декабре, когда в отставку подал губернатор Сергей Левченко, тоже из коммунистов – после критики за провалы с оказанием помощи жителям области, пострадавшим от наводнения.

    Зампредседателя законодательного собрания Иркутской области, кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Лариса Егорова считает, что итоговый результат будет зависеть от активности партий, а также известности кандидатов. «К сожалению, политическая информированность наших жителей не столь высока. Некоторые даже не знают, кто у нас губернатор», – сказала Егорова газете ВЗГЛЯД.

    В то же время она считает, что в области нет как такового протестного электората, но избиратели «хотят что-то поменять». По ее словам, люди проявляют большой интерес к выборам не только губернатора, но и местного парламента, несмотря на коронавирус. «Выборы будут проходить в тяжелое для страны время в условиях пандемии», – подчеркнула Егорова.

    В Челябинской области активность для региона также высокая. В выборах участвуют сразу девять партий. В прошлой кампании регистрацию смогли пройти только пять. Новичками на этот раз стали партия писателя Захара Прилепина «За правду» и «Зеленая альтернатива».

    Челябинский политолог Александр Мельников подчеркивает, что нынешняя кампания будет скоротечной, «поскольку в повестке сперва доминировала коронавирусная тема, потом – голосование по поправкам к Конституции». «Кампания будет очень динамичной, что прибавляет ей интриги», – сказал Мельников газете ВЗГЛЯД.

    Политолог предположил, что партийное многообразие стимулирует повышенную явку. «Можно говорить о реально конкурентных выборах, поскольку среди малых партий статистов-то и не видно – все имеют территориальные точки опоры. Среди выдвиженцев от партий есть интересные, известные челябинцам фигуры», – пояснил собеседник.

    Эксперт ожидает напряженную борьбу между партией Прилепина и «зелеными» за преодоление пятипроцентного барьера. «Партийный список «Единой России» возглавляет губернатор Алексей Текслер. Кампания единороссов строится в основном вокруг фигуры губернатора, поэтому голосование за ЕР будет носить характер референдума, отразив отношение жителей региона к годовым итогам его губернаторства», – полагает Мельников.

    Значительная конкуренция наблюдается в Костромской области. Здесь кандидаты на губернаторский пост выдвинуты от десяти партий. Столько же партий участвует в выборах в заксобрание, где разыгрывается 35 мандатов. Среди новичков в регионе партии «За правду» и «Новые люди», основателями второй стали предприниматели, учредители компании Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков (сын химика Вадима Даванкова). 

    Несмотря на то, что региональный избирком обнаружил нарушения при подготовке избирательного списка КПРФ, местные коммунисты успели провести повторную конференцию и исправить допущенные неточности.

    Калужская область тоже в ожидании нового губернатора. От партий зарегистрировано шесть кандидатов, в том числе от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и Партии роста. Как и в некоторых других регионах, голосование в области продлится три дня: с 11 по 13 сентября. В последний день выборов для удобства избирателей будет применяться «Бесконтактное голосование на дому» и «Мобильный избиратель».

    По экспертным оценкам, нынешняя политическая активность бьет рекорды. В этом году среднее количество заявивших об участии в выборах парламентских партий составило 11,7 по сравнению с 10,8 в 2019 году. Более того, увеличилось и число зарегистрированных партийных списков – в среднем 8,5 на регион. Этот показатель уже приблизился к абсолютному. 

    Среди непарламентских партий наиболее активна Партия роста, которая борется за голоса в восьми регионах, в том числе Камчатском и Краснодарском крае, Воронежской, Калужской, Новосибирской и Рязанских областях. В восьми регионах участвует и прилепинская «За правду».

    Член президентского совета по правам человека Александр Брод отмечает усиление конкуренции на выборах в последние три года. При этом он не видит препятствий в отношении кандидатов не от партии власти. Упреки в таких случаях надо высказывать партийным юристам и сборщикам подписей. «Говорить об искусственном сдерживании кандидатов или партий не приходится... Когда грамотно оформлены документы и собраны подписи, никаких проблем не возникает. На прошлых выборах в ряде регионов победили кандидаты не от партии власти. Протестное голосование там говорит о том, что члены партии власти недорабатывают», – сказал Брод газете ВЗГЛЯД.

    В свою очередь политолог Алексей Мартынов связывает рост интереса к выборам с серьезным испытанием самоизоляцией:

    «Людям скорее хочется вернуться к активной жизнедеятельности, в том числе к политической. Запрос на это был и до этого. Но пандемический кейс выступил катализатором».

    По словам политолога, новый подход сделал более понятным и сам процесс регистрации кандидатов, партий. Примером тому он считает допуск коммунистов к выборам в Костромской области. «Таких мелочей очень много, и из них складывается отношение как участников выборов, так и граждан к электоральному процессу», – подчеркнул Мартынов.

    По оценке Брода, рост конкуренции заставляет кандидатов «наращивать мускулы», завоевывать доверие граждан, не прятаться за «спинами исполнительной власти». «Популизму уже никто не верит, надо набирать реальные очки у населения», – заявил Брод.

    По словам собеседника, активность граждан указывает на рост доверия к избирательной системе. Однако новые условия выборов в течение нескольких дней «накладывают особую ответственность на наблюдателей», от них потребуется больше усердия и профессионализма.

    В то же время профессор ВШЭ Олег Матвейчев считает, что оживлению политической жизни в регионах способствует не только отступающая пандемия коронавируса, но и ряд других причин.

    «Во-первых, оживились не только новые партии, но и старые, хорошо известные нам. Секрет заключается в том, через год состоятся выборы в Госдуму. Потому партии решили устроить смотр своих лидеров и актива», – считает политолог.

    «Во-вторых, из-за возможности многодневного голосования возрастет явка на выборах. Опыт голосования по поправкам к Конституции показал, что такой формат удобен людям», – добавил Матвейчев.

    При этом Брод посоветовал избиркомам сделать вывод из истории с экс-губернатором Хабаровского Края Сергеем Фургалом. «Необходимо более тщательно проверять наличие двойного гражданства, имущество, финансовые документы и данные об отсутствии судимости», – резюмировал эксперт.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •