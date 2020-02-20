Шнурову в политике предрекли карьеру как у Ксении Собчак

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21 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 00:38  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
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              Шнурову в политике предрекли карьеру как у Ксении Собчак

              У Шнура прорезался политический голос   20 февраля 2020, 22:55
              Фото: Петр Ковалев/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Алексей Абакумов

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              Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Большинство экспертов сравнивают поход Шнура в политику с историей Владимира Зеленского. Но не факт, что российский музыкант сможет повторить успех украинского шоумена, считают они, и приводят в пример Ксению Собчак.

              В четверг стартовала политическая карьера лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, более известного как Шнур. Он вступил в Партию роста. Сам Шнуров пообещал, что с ним работа однопартийцев «будет явно веселее». «С моей биографией вы знакомы. Думаю, я вам пригожусь, внесу яркие краски в работу», – сказал музыкант.

              Шнур не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Отметим, что Партия роста не представлена в федеральном парламенте. У нее есть депутаты в муниципальных и региональных парламентах, что дает ей право участвовать в федеральных выборах. «В планах пока такое, ну, может, и есть – а может быть, и нет. Надо дожить до этих выборов», – заявил музыкант.

              В разговоре с «Интерфаксом» певец прокомментировал строчку из песни в его исполнении о «кандидатах-*******» в фильме «День выборов» (автор текста – музыкант Алексей Кортнев). «Ситуация должна поменяться, потому что песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию», – заявил Шнуров.

              До сих пор политический опыт лидера «Ленинграда» ограничивался работой в Общественном совете при думском комитете по культуре. Музыкант периодически выступает с комментариями по резонансным политическим и общественным событиям в стране. Например, Шнуров заявлял, что президент России Владимир Путин похож на Железного человека, а его американский коллега – на Джокера.

              Скорее всего, о начале политической карьеры Шнур всерьез задумался всего месяц назад – тогда он объявил об этом в своем выступлении на Студенческом фестивале предпринимательства.

              «Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику

              – только при этом условии», – говорил музыкант, подчеркивая, что не намерен заниматься политикой просто потому, что «кто-то там решил в каких-то кабинетах».

              Шнуров подчеркивал, что депутат – это человек от народа, а потому именно народ должен предложить ему, Шнуру, стать политиком. Впрочем, тогда он выражал сомнения в выборе политической карьеры. «Мне кажется, я еще не определился, иду я куда-то, не иду – без меня меня женили, – сказал он. – Я не знаю, буду ли я политиком, не буду ли я политиком. В данной конфигурации Госдумы для меня там места нет».

              По мнению экспертов, политические перспективы музыканта прояснятся в ближайшие месяцы. Политолог Евгений Минченко назвал Шнурова «глубоким человеком». Такое мнение сложилось у него при личном общении. «Но в то же время переход из шоу-бизнеса в политику – это очень непростая история. Есть и удачные примеры, такие как итальянский комик Беппе Грилло или Владимир Зеленский, но есть и огромное количество неудачных примеров», – рассказал Минченко газете ВЗГЛЯД.

              «Обычно в качестве примера актера и деятеля культуры, пришедшего в политику, приводят Зеленского. Но тот полностью отдал себя политике и работал в этом качестве все последнее время перед выборами», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. При этом, добавил эксперт, «известно много негативных примеров, когда «селебритиз» сперва делают громкие политические заявления, а потом выясняется, что политика – это не только красивые фотографии раз в месяц, но и серьезная ежедневная работа». «И тогда они сразу «стухают», как Ксения Собчак», – рассуждает Кузнецов.

              На ваш взгляд

               
              Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?



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              Политолог Марат Баширов назвал решение Шнурова серьезным медийным сигналом об активизации Партии роста в связи с предстоящими региональными и федеральными выборами. При этом эксперт не уверен, что такое приобретение добавит популярности партии, которая декларирует ставку на бизнесменов. «Не факт, что Шнуров тот, кто сможет стать их голосом, давать качественные оценки деятельности государства – в налоговой, лицензионной деятельности и так далее, – сказал Баширов газете ВЗГЛЯД. – Вступление Шнурова в Партию роста многие могут расценить как профанацию. Вместо поиска лидеров, которые сами занимаются бизнесом, появляется вот такой скандальный персонаж».

              Старт политической карьеры Шнура вызвал оживленную дискуссию в блогосфере. Показательно, что одной из первых отреагировала Ксения Собчак. «А сколько было насмешек от Сергея Шнурова по поводу моих политических амбиций? А ларчик, оказывается, открывался просто – оказывается, Сергей сам очень так хотел!!! Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и «едких» строк», – написала Собчак в Telegram.

              Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила начинающему политику в его формате – в стихах на злобу дня. В своем телеграм-канале Поклонская написала:

              Знаете, Сережа, я тут объясню:
              В Думе не нальют вам рюмку коньяку.
              Есть у нас в буфете и компот, и чай,
              Но туда из фляги вискарь не подливай!

              «Ну все. Партия роста, считай, уже в Госдуме. И все как один на лабутенах», – иронизировал журналист Олег Лурье

              По мнению авторов телеграм-канала «ПОСТПРАВДА», Шнуров – «не что иное, как «замер общественного запроса на популизм и новую искренность» в духе Зеленского, чей «кейс» активно обсуждался российскими политтехнологами». «Интересно, если Шнур теперь сможет избираться от Партии роста, как он запоет?» – отмечал паблик «Выпускайте Кракена!».

              Как пишет красноярский телеграм-канал «Комар-краевед», на этой неделе соцсети края взорвало стихотворение Шнура в защиту города от экологических проблем. «Федеральный защитник резко поднял статус местных экологов, которые были на самом деле политической оппозицией действующему губернатору, но это артиста не интересовало. Каково же было сегодня удивление активистов, когда «забота об экологии Красноярска» от Сергея Шнурова обернулась обычным промо начала его политической карьеры в Партии роста. Сразу стала понятна неожиданная реакция Шнура на проблему с экологией, которой уже больше 30 лет! Жалко наивных красноярцев», – отмечает канал.


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