Собчак оценила политические амбиции Шнурова

Телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала вступление музыканта Сергея Шнурова в Партию роста, заметив, что над ее политическими амбициями он насмехался.

«А сколько было насмешек от Сергея Шнурова по поводу моих политических амбиций? А ларчик, оказывается, открывался просто – оказывается, Сергей сам очень так хотел!!! Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и «едких» строк», – написала она в Telegram.

Она сыронизировала, что теперь Шнуров «может стать целым кандидатом в депутаты от партии Роста».

«Все оказалось так банально... а я в Сергее всегда ценила именно оригинальность. Удачи молодому политику!» – написала Собчак.

Ранее Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Он заявил, что администрация президента в этом не участвовала.