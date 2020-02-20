Политолог оценил перспективы Шнурова в политике

«Возможность участия Шнурова в политике обсуждалась уже давно. Насколько этот проект будет успешным, станет понятно в ближайшие месяцы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя сообщение о вступлении члена Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, музыканта Сергея Шнурова в Партию роста.

«Сергей Шнуров не только популярный шоумен, но и действительно глубокий человек, – сказал Евгений Минченко. – Я имел удовольствие общаться с Сергеем и считаю, что он намного интереснее своего сценического образа. Но в то же время переход из шоу-бизнеса в политику – это очень непростая история. Есть и удачные примеры, такие как итальянский комик Беппе Грилло или Владимир Зеленский, но есть и огромное количество неудачных примеров».

Очень важно то, какими будут первые шаги Шнурова, продолжил собеседник. По его словам, насколько этот проект серьезный, станет понятно в течение ближайших двух месяцев.

«Возможность прихода Сергея Шнурова в политику обсуждалась уже достаточно давно. Еще года два назад во время голосования в моем Telegram-канале «Политбюро 2.0» он был в топе людей из шоу-бизнеса, которые, по мнению подписчиков, могли бы принять участие в политике. Что касается того, почему Шнуров выбрал Партию роста, думаю, на этот вопрос лучше ответит сам Сергей», – заключил Евгений Минченко.

Ранее лидер группы «Ленинград», член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Об этом сообщила руководитель фракции «Партия роста» в заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

Решение принято по результатам внутрипартийного голосования. Сам Шнуров при этом пообещал, что с ним работа однопартийцев «будет явно веселее». «С моей биографией вы знакомы. Я думаю, я вам пригожусь, внесу яркие краски в работу», – добавил музыкант.

Решение Шнурова вступить в Партию роста вызвано оживленную дискуссию в блогосфере.

«Шнуров пошел в политику», – написала телеведущая Ксения Собчак.

«Шнуров вступил в Партию роста. Чем ответит Паук?» – поинтересовался историк и радиоведущий Армен Гаспарян.

«Шнуров в Партии роста. А что Титов?» – написал журналист ВГТРК Стас Натанзон, обыгрывая предвыборную агитацию Бориса Титова на прошедших президентских выборах.

«Ну все. Партия роста, считай, уже в Госдуме. И все, как один, на лабутенах», – иронизирует журналист Олег Лурье.

«Наконец-то», – написал блогер Илиас Меркури.

По мнению авторов Telegram-канала «ПОСТПРАВДА», Шнуров – «ничто иное, как «замер общественного запроса на популизм и новую искренность» в духе [президента Украины Владимира] Зеленского, чей «кейс» активно обсуждался российскими политтехнологами».

«Интересно, если Шнур теперь сможет избираться от Партии роста, как он запоет?» – пишет паблик «Выпускайте Кракена!», напоминая о песне группы «Ленинград» под названием «Выборы».

Канал «Выборный» также вспомнил об этой композиции, отметив, что «именно [она] станет гимном единого дня голосования с участием Шнура в партии «Поста и перепоста».