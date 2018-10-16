Шнуров сравнил Путина с Железным человеком из комиксов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что президент России Владимир Путин похож на Железного человека, а его американский коллега – на Джокера.

Музыкант рассмотрел мировую политику в жанре комикса, заявив, что видит Путина в роли Железного человека:

«Комикс – не просто серия забавных картинок. Самые бешеные блокбастеры, самые большие сборы – студия Marvel. «Железный человек». Его, кстати, как раз можно прилепить к Путину. Человек, который знает все, у него секретная лаборатория, и он буквально с помощью паяльника и циркулярной пилы мастерит целый мир. Ну просто как Владимир Владимирович, который, если верить тому, что о нем пишут на Западе, из ничего стал самым могущественным разрушителем», – заявил певец в интервью журналу «Россия в глобальной политике».

По его мнению, Трамп – «взбалмошный супергерой, но он все равно же обладает какими-то суперспособностями. Да, мы их не знаем, но он скорее Джокер, он трикстер, может сыграть и за плохого, и за хорошего», – считает Шнуров.

Главу КНДР он назвал абсолютным злом:

«Ким Чен Ын – абсолютное зло. Доктор Зло», – отметил Шнуров.

Лидера Китая Си Цзиньпина он отказался интерпретировать, заявив, что он «кажется очень монументальным, но не супергероем».

Отметим, что лидер группы «Ленинград» стал чаще высказываться о политической и общественной жизни в России. В частности, он прокомментировал скандальное высказывание свердловской чиновницы и высказался о православном «расколе».