Шнуров сочинил нецензурное стихотворение про православный «раскол»

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, посвященное конфликту православных церквей.

Музыкант опубликовал свое стихотворение у себя в Instagram. Газета ВЗГЛЯД не может привести текст целиком из-за содержащихся в нем матерных выражений.

Шнуров назвал заседание Священного Синода РПЦ в Минске, посвященное автокефалии Украины «дележом благодати».

Музыкант пошутил, что в результате православных распрей «последствий не видать», и попросил больше «пофигизма», чтобы преодолеть всю «фигню».

Ранее Шнуров в подобной манере комментировал инцидент с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

15 октября в Минске прошло заседание Священного Синода РПЦ, перед которым президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучивал свою позицию по поводу раскола церкви на Украине.