Лукашенко озвучил свою позицию по поводу раскола православия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в стране болезненно воспринимают события, происходящие в православии, и выступают против раскола.

«Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, (она) в том, что раскол – это всегда плохо и это плохие последствия... А последствия опаснее всего», – заявил Лукашенко на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Минске, передает РИА «Новости».

Также президент Белоруссии добавил, что церковь не раз становилась заложницей отношений между государствами.

15 октября в Минске состоится заседание Священного Синода Русской православной церкви. Главным вопросом заседания будет оценка деятельности Константинопольского патриархата на Украине и разработка ответных действий РПЦ.

Ранее в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в легитимации «раскольников» на Украине.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что Москва может сделать для защиты православных после раскола.