РПЦ обвинила Варфоломея в легитимизации раскола

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал решения синода Константинопольского патриархата разбойничьими.

По его словам, решения стали «не историческими, а разбойничьими» и «ошибочными», они «будут иметь далеко идущие негативные последствия», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

В РПЦ с такими решениями не могут согласиться, заявил митрополит, добавив, что, по его мнению, «не согласятся и многие поместные православные церкви».

Глава ОВЦС заявил, что «самым тяжелым нарушением» Константинополя является то, что «патриарх Варфоломей признал лидеров раскола, легитимизировав тем самым раскол». В итоге для РПЦ стало «невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом», сказал Иларион.

Решение об открытии подворья Константинополя на Украине он сравнил с открытием посольства страны за границей. Иларион указал, что каноническая Украинская церковь не давала соответствующего разрешения, то есть Констанинополь нарушает «церковный канонический порядок».

Напомним, синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета и Макария.