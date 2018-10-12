Шнуров посвятил Кокорину и Мамаеву нецензурное стихотворение

Музыкант, лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров опубликовал нецензурное стихотворение, посвященное нападению футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Стихотворение, которое Шнуров назвал «одой», опубликовано в Instagram артиста. Газета ВЗГЛЯД не может привести текст стихотворения из-за обилия содержащейся в нем ненормативной лексики.

В опубликованном «произведении» Шнуров сравнил Кокорина и Мамаева с «богатырями былин», выразив мнение, что арестованные футболисты якобы стали «героями легенд».

Более того, лидер группы «Ленинград» даже предложил срочно повесить портреты хулиганов в школы «для примера и прикола».

Накануне Тверской суд российской столицы арестовал Александра Кокорина и его брата Кирилла на два месяца по делу о хулиганстве. Вслед за ними в Бутырский СИЗО был отправлен Мамаев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.