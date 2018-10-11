Суд арестовал брата Кокорина

Тверской районный суд Москвы поддержал просьбу следствия об аресте брата футболиста Александра Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.

Брат футболиста арестован до 8 декабря, передает РИА «Новости».

Ранее полиция задержала брата Кокорина.

Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.