Кокорин задержан полицией

Футболист Александр Кокорин вслед за Павлом Мамаевым задержан полицией по делу о драке, сообщил источник.

«Он, как и Мамаев, в настоящее время задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», – передает ТАСС слова источника.

По его словам, в четверг следствие будет ходатайствовать о мере пресечения. Кокорину и Мамаеву могут избрать арест или домашний арест.

Ранее Мамаев также был задержан полицией на 48 часов. После допроса его отправили в изолятор временного содержания.

Вечером в среду Мамаев и Кокорин явились на допрос после угрозы полиции объявить их в федеральный розыск.

В понедельник футболисты избили чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Дело открыто по статье «Хулиганство».