Мамаев явился на допрос в полицию

Футболист Павел Мамаев, участвовавший в избиении чиновника и водителя ведущей Первого канала, пришел на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве.

«Один из участников конфликтов, произошедших на парковке по улице 2-й Брестской и в кафе на Большой Никитской, а именно Павел Мамаев, явился в главное следственное управление ГУМВД по Москве для следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи», – сказал представитель главка Юрий Титов, передает РИА «Новости».

Ранее в столичном ГСУ МВД сообщили, что, если Мамаев и Александр Кокорин не явятся в полицию для объяснений до 18.00, их объявят в федеральный розыск.

Дело футболистов утяжелили, переквалифицировав со статьи «Побои» на статью «Хулиганство».

В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. После этого было возбуждено дело по статье «Побои». Футболисты не явились на допрос во вторник, их интересы представлял адвокат.