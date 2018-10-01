Кокорин и Мамаев не явились на допрос

Интересы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в полиции представлял их адвокат, сами спортсмены не явились на допрос, сообщают СМИ.

Источник утверждает, что в полиции допрашивают участников драки. Все они прибыли со своими адвокатами, кроме самих футболистов, интересы которых представляет адвокат Александр Добровинский, сообщает Sports.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источников, в полиции считают эти действия попыткой скрыть наличие алкоголя и других возможных веществ в крови спортсменов.

Отметим, что ранее в полицию доставили стул, которым Кокорин ударил чиновника Дениса Пака в кафе.

В понедельник Мамаев и Кокорин избили Пака, а также водителя ведущей Первого канала. Утверждалось, что спортсмены были задержаны. Им грозит реальный срок, также возможна пожизненная дисквалификация от футбола.