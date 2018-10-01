Стул из дела Кокорина доставили в полицию

Стул, которым российские футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев нанесли несколько ударов чиновнику в московском кафе, доставили в Управление организации дознания ГУ МВД по Москве.

Судя по кадрам, опубликованным телеканалом «Звезда», к Управлению подошел адвокат Кокорина, вместе с ним был полицейский – он нес стул. Адвокат отказался отвечать на вопросы журналистов.

В понедельник Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака, кроме того, их подозревают в избиении водителя ведущей Первого канала. Оба спортсмена были задержаны, им грозит реальный срок по статье средней тяжести.

Жириновский придумал Кокорину и Мамаеву необычное наказание, а жена Мамаева подала на развод.