Жена Мамаева подала на развод

Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана после его драки с федеральным чиновником и водителем подала на развод, пишут СМИ.

Заявление было подано во вторник, 9 октября, сообщает Sport24.

Алана Мамаева заявляла о намерении развестись с футболистом еще в сентябре. В своем Instagram она проводила прямую трансляцию, во время которой подробно рассказала о размолвках с мужем.

По ее словам, Мамаев «резко стал другим».

В понедельник Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака. Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя за час до драки с чиновником. Оба футболиста были задержаны, им грозит реальный срок по статье средней тяжести.