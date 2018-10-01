Стало известно о задержании Кокорина и Мамаева

Устроившие в Москве драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны, сообщил источник.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. При этом в полиции Москвы информацию о задержании спортсменов опровергают.

Тем временем другой источник сообщает, что Кокорину и Мамаеву направили повестки о вызове на допрос в отдел МВД «Пресненский» в связи с двумя потасовками, передает «Интерфакс».

В случае неявки «они будут доставлены принудительно».

Напомним, футболисты Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака. Конфликт якобы возник на национальной почве.

Также спортсменов заподозрили в избиении водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой за час до драки с чиновником.

Руководство «Зенита» и «Краснодара» уже приняло решение расторгнуть контракт с футболистами.

Тем временем стало известно, что друзья спортсменов пытались выкупить видео, на котором запечатлена драка, за 5 млн рублей.

На инцидент с футболистами обратили внимание в Кремле.