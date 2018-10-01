Друзья Кокорина предлагали миллионы за видео избиения чиновника

Друзья футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева предлагали 5 млн рублей за видео с избиением чиновника Минпромторга в кафе.

Через пару часов после драки спортсменов с Денисом Паком друзья футболистов приехали в «Кофеманию» и предложили 5 млн рублей за записи с камер наблюдения, сообщает Telegram-канал Mash. Однако им помешал водитель Пака, говорится в сообщении. Мужчина забрал видео у руководства кафе и передал флешку с роликом полиции.

Напомним, Мамаев и Кокорин избили федерального чиновника Дениса Пака. По словам источника в правоохранительных органах, конфликт возник на национальной почве. Кроме того, спортсменов заподозрили в избиении водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой за час до драки с чиновником.

По данным СМИ, руководство «Зенита» и «Краснодара» уже приняло решение расторгнуть контракт с футболистами.