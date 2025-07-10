Алаев счел исключение «Торпедо» из РПЛ справедливым решением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил московское «Торпедо» из числа участников Мир – Российской премьер-лиги сезона-2025/26 и оштрафовал клуб на 5 млн рублей за попытку организации договорных матчей, передает ТАСС. Президент РПЛ Александр Алаев назвал это решение жестким, но справедливым, подчеркнув, что лига придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в футболе.

Алаев отметил: «Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным – будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок». Он указал, что особенно серьезные нарушения требуют решительных и своевременных мер, даже если последствия могут быть сложными для всех участников чемпионата.

Президент РПЛ добавил, что исключение клуба из лиги за неделю до старта сезона – это серьезная логистическая, спортивная и имиджевая проблема для всего турнира. Однако, по его словам, руководство лиги не может игнорировать нарушения ради сохранения стабильности.

Вопрос о том, какой клуб займет вакантное место в списке участников РПЛ, будет решать исполком РФС. По информации «Спорт-Экспресс», в лигу может вернуться «Оренбург».

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Москвы отправил под домашний арест бухгалтера ФК «Торпедо». Суд Москвы арестовал генерального директора клуба Александра Скородумова. Суд также арестовал совладельца ФК «Торпедо» Евгения Соболева.