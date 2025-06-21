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Суд Москвы отправил под домашний арест бухгалтера ФК «Торпедо»
Бухгалтер футбольного клуба «Торпедо» Ирина Волкова отправлена судом под домашний арест, она проходит третьим фигурантом дела владельца ФК Леонида Соболева.
Мещанский суд Москвы заключил под домашний арест Ирину Волкову, которая проходит третьим фигурантом по делу владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, передает ТАСС.
В суде отметили, что ходатайство следствия о назначении меры пресечения в виде домашнего ареста для Волковой было удовлетворено. Волкова занимает должность бухгалтера клуба и проходит обвиняемой по уголовному делу.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова.
Суд также выбрал меру пресечения в виде ареста для владельца клуба Леонида Соболева. Совладельца «Торпедо» Леонида Соболева задержали по обвинению в попытке повлиять на исход спортивного матча, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело по обвинению в подкупе футбольных арбитров.