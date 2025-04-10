Игрок «Реал Титан» погиб после столкновения с вратарем на Кубке Перу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Футболист клуба «Реал Титан» Хелар Гонсалес Альтамирано умер в 21 год после столкновения с вратарем, сообщает пресс-служба клуба. Как передает ТАСС, трагический инцидент случился на 70-й минуте матча Кубка Перу против команды «Дефенсор Нуэва». В одном из игровых эпизодов футболист столкнулся с голкипером, который выбежал на мяч, и упал на газон.

После столкновения Хелара Гонсалеса Альтамирано срочно госпитализировали. В больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь, его жизнь спасти не удалось. Пресс-служба клуба выразила соболезнования и поддержку его семье, заявив: «Мы будем помнить тебя за твою любовь к футболу и своей семье. Ты оставил нас с большой болью. Мы окажем твоей семье поддержку в это тяжелое время. Они не одиноки, потому что с ними мы и вся футбольная общественность».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верхней Пышме после тренировки скоропостижно скончались во сне два футболиста, в августе 2024 года потерявший сознание во время матча 27-летний уругвайский футболист также умер, а в Татарстане во время футбольного матча умер мужчина.