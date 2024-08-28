Умер потерявший сознание во время матча 27-летний уругвайский футболист

Tекст: Дмитрий Зубарев

В четверг «Насьональ» в гостях в ответной игре 1/8 финала турнира встречался с бразильским «Сан-Паулу» и во время матча Искьердо потерял сознание, пишет «Российская газета».

Его доставили в больницу, где диагностировали нарушение сердечного ритма, повреждения мозга и повышение внутричерепного давления. Несмотря все на усилия врачей, Искьердо умер. «Насьональ» сообщил о смерти своего игрока и выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее в Индонезии молния убила футболиста во время матча.