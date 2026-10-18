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    Грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Франции
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами
    Путин запланировал совещание с Совбезом и международные контакты
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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    18 октября 2026, 22:15 • Новости дня

    «Спартак» разгромил «Рубин» в домашнем матче чемпионата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный футбольный клуб «Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота гостей из Казани в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

    Встреча команд состоялась в Москве и завершилась уверенной победой «красно-белых» со счетом 4:0, передает РИА «Новости».

    Голами в составе «Спартака» отметились Пабло Солари на 18-й минуте, Манфред Угальде на 43-й минуте, а также Мирлинд Даку, оформивший дубль во втором тайме.

    Албанский нападающий Мирлинд Даку не стал праздновать забитые мячи в ворота своей бывшей команды. Форвард выступал за «Рубин» с 2023 по 2026 год и стал третьим бомбардиром в его истории с 37 голами.

    Перед стартовым свистком на стадионе торжественно открыли памятник прославленному советскому футболисту Никите Симоняну.

    По итогам матча «Спартак» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Рубин» с 12 баллами располагается на десятой позиции.

    В следующем туре 25 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Рубин» днем ранее встретится с самарскими «Крыльями Советов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московское «Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило турнирную таблицу РПЛ. В субботу воронежский «Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге.

    В четверг ЦСКА всухую обыграл «Ростов» в матче Кубка России по футболу.

    18 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»

    Военный эксперт Анпилогов: Украина не замечает гражданской направленности проекта «Рассвет»

    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти всерьез считают, что ВС РФ так же, как и ВСУ, ограничены в способах наведения ракет и БПЛА одной лишь спутниковой связью. На самом же деле Россия обладает большим арсеналом средств связи, что делает «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее на Украине назвали спутниковую группировку «Рассвет» главной угрозой ВСУ.

    «Украинские власти откровенно преувеличивают угрозу от запуска российской спутниковой группировки «Рассвет», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, Украина в некоторой степени проецирует на Россию собственный опыт взаимодействия со спутниковой связью. «Тот же Starlink, например, действительно является для Киева единственным способом корректировки дальнобойных ударов по нашей стране. Без него успешность наведения на цели у ВСУ заметно снизится», – уверяет он.

    В России же ситуация обстоит совершенно иначе: отечественная армия располагает большим спектром вариантов связи и целеуказания для дальнобойных систем вооружений. «Весьма эффективной оказалась система «интерната» – сеть связи между дронами и ракетами, которая позволяет практически моментально передавать данные с аппаратов специалистам-наводчикам», – уточняет собеседник.

    «Пользуемся мы и брешами в информационной броне противника. Так, Россия умеет подключаться к инфраструктуре операторов сотовой связи Украины и с их помощью корректировать движение БПЛА, что позволяет проникать даже к западным рубежам республики. Способов связи и целеуказания у ВС РФ много, каждый из них выбирается на основании поставленных задач», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, подчеркивает он, группировка «Рассвет» лишь дополняет работу уже отлаженной системы связи и целеуказания. В целом данная группировка создавалась в том числе и как проект гражданского характера, призванный улучшить скорость и качество связи и интернета по всей стране, вплоть до самых труднодоступных регионов. Однако Украина этот аспект проекта специально отвергает.

    «Допускаю, что Киев пытается использовать данную тему в качестве попытки надавить на жалость стран Запада. Сейчас у Киева заметно ухудшились отношения с США – возможно, таким образом они хотят воздействовать на Штаты, чтобы Белый дом не снижал степень вовлеченности в поддержку Украины», – резюмирует собеседник.

    Ранее на Украине заявили, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит ВС РФ значительное преимущество в зоне боевых действий. Как отметил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, данная инициатива способна обнулить эффективность средств РЭБ республики.

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – уточнил он. По его словам, «Рассвет» позволит российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени, что обернется «настоящей катастрофой» для украинских военных.

    При этом ранее сам Владимир Зеленский просил Дональда Трампа заблокировать систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков. Тогда он отмечал, что реализация проекта позволит сделать удары ВС РФ более точными. Ужас от системы разделяет и экс-глава Google Эрик Шмидт, признавший, что разрабатываемая в России система открывает перед Москвой большие возможности.

    Напомним, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink. Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами.

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    18 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ России на удары со стороны Вооруженных сил Украины идет постоянно, удары планомерные и массированные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Он [ответ РФ на удары со стороны Украины] идет постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные», – ответил Песков на вопрос ТАСС о том, ждать ли симметричный ответ России на атаки Киева по Петербургу.

    По его словам, российские удары по Украине призваны снизить ударный потенциал киевского режима. «Удары, которые призваны, собственно, понизить ударный потенциал киевского режима. Это дает свои результаты», – указал представитель Кремля.

    Песков добавил, что киевский режим находится в агонии и пытается сопротивляться, но это не может поменять ход событий. «Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при массированной атаке БПЛА на Петербург погиб человек.

    Количество пострадавших в Ленинградской области выросло до десяти человек.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    17 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    @ ФК «Волынь»/Wikipedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной Украины по футболу Роман Максимюк.

    В зоне СВО погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк. 50-летний мужчина числился пропавшим без вести с января 2025 года, сообщает URA.RU со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

    В 1998–1999 годах Максимюк выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал обладателем Кубка России. Также он играл за киевское «Динамо», днепропетровский «Днепр», луцкую «Волынь», одесский «Черноморец» и казахстанские клубы «Атырау» и «Казахмыс».

    В составе сборной Украины Максимюк провел пять матчей с 1998 по 2002 год. Он завершил карьеру в 2011 году в возрасте 37 лет.

    Ранее на СВО погиб бывший игрок молодежной сборной Украины по футболу Сергей Петров.


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    16 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с военными продемонстрировала решимость России достичь целей спецоперации. Успехи ВС РФ в зоне СВО и по созданию зоны безопасности ухудшают позиции Киева, поэтому затягивание урегулирования грозит украинской стороне дополнительными территориальными потерями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    «Основной итог встречи Владимира Путина с военными – демонстрация решимости России в вопросе достижения поставленных в рамках спецоперации целей. Мы видим, что Украина и ее европейские союзники не спешат снижать уровень эскалации. Они настаивают на продолжении боевых действий, надеясь каким-либо образом изменить собственное бедствующее положение», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Однако ситуация «на земле» развивается в нашу пользу. Как подчеркнул глава государства, ВС РФ последовательно развивают успехи на всех участках фронта. Мы превосходим противника и в вопросах внутренней политики. Наше общество едино, а на Украине заметен раздрай. Страна под управлением Владимира Зеленского погрязла в склоках и долгах», – рассуждает он.

    «В республике происходит социальная катастрофа, которую уже не получается скрывать. Не меньшие проблемы и в промышленном секторе. Да и, как уже было сказано, на поле боя ее положение регулярно ухудшается. Поэтому чем дольше Украина тянет с мирным урегулированием, тем призрачнее становится ее будущее», – подчеркивает собеседник.

    В то же время Россия ставит перед собой крайне важную задачу – обезопасить собственных граждан. «В этом смысле президент абсолютно справедливо подчеркивает, что Москва не собирается выносить на переговоры факт создания буферной зоны, которая необходима для предотвращения ударов по приграничным регионам. Ее окончательные границы будут определены позже, однако чем дольше Украина не соглашается на урегулирование, тем более существенными окажутся для нее территориальные потери. Путин ранее уже предупреждал Киев, что ситуация будет меняться для Украины только в худшую для нее сторону», – заключил Данилин.

    Напомним, Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Президент обсудил с военными целый ряд вопросов. В частности, глава государства обозначил, что с начала 2026 года силами российской армии уже освобождено около 6,5 тыс. кв. м территории и 310 населенных пунктов.

    По его словам, в настоящий момент под полным контролем РФ находится ЛНР. При этом противник сохраняет за собой лишь 10% Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. На этом фоне Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – также подчеркнул глава государства.

    Кроме того, заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине. «Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – пояснил президент.

    Ранее ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий заявил, развитие военных технологии российской армии позволило успешно поражать цели на всей территории Украины, в том числе и в удаленных западных регионах. «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться», – отметил ветеран.

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    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

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    16 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегическим предприятиям запретили исполнять требования иностранного законодательства без согласования с российской стороной, что следует из указа президента России Владимира Путина.

    «Установить, что акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <...> вправе только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством России», – говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

    Теперь компаниям нельзя без разрешения предоставлять информацию о своей деятельности зарубежным структурам. Исключение составляют лишь сведения, раскрываемые по российским законам или правилам обращения ценных бумаг.

    Организациям также запретили самовольно менять договоры с иностранными контрагентами.

    Помимо этого, без согласования невозможно отчуждать зарубежную недвижимость и доли в иностранных компаниях.

    До подписания указа подобные ограничения действовали исключительно на требования со стороны международных организаций и иностранных государственных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка. Президент также указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.

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    16 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым заявление спикера молдавского парламента о возможной высылке главы российской дипломатической миссии Олега Озерова.

    Как отметила Захарова, угрозы политического руководства Молдавии выслать руководителя российской дипмиссии недопустимы, передает РИА «Новости».

    «1 октября спикер молдавского парламента вообще заявил о возможности высылки главы российской дипмиссии, а также обвинил его, это очень смешно, в империализме. Подобная риторика в принципе недопустима», – заявила Захарова.

    По ее словам, подобные высказывания свидетельствуют о полном отсутствии у оппонентов посла Озерова реальных поводов для обвинений в неуважении к стране пребывания. Захарова отметила, что власти Молдавии скатываются до прямой лжи, беспочвенных обвинений и откровенного хамства.

    Дипломат добавила, что граждане самой Молдавии осознают реальную цену антироссийским заявлениям политического руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае посольство России не исключило инсценировки падения беспилотника властями Молдавии.

    В апреле Кишинев решился на антироссийский выпад в Приднестровье.

    В марте российское дипломатическое представительство заявило о возрождении нацистских идей в Молдавии.

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    16 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    ВС России отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные сформировали буферную зону, отбросив подразделения украинской армии на 30 км от приграничья Белгородской области на волчанском участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ отодвинуты от государственной границы России на волчанском участке в Харьковской области.

    «На волчанском участке, где как раз находятся Нефедовка и Черное, сформирована самая большая буферная зона: нам удалось отодвинуть противника от государственной границы Российской Федерации порядка на 30 км. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать формировать буферную зону на данном участке», – сказал он ТАСС.

    Ранее, 15 октября, в Министерстве обороны сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.


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    16 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин наградил воспитательницу из Оренбургской области за спасение детей

    Путин наградил воспитательницу детсада, обезвредившую мужчину с ножом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» воспитателя детского сада Лию Галееву, защитившую детей в феврале от вооруженного злоумышленника в Бугуруслане Оренбургской области.

    «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Галееву Лию Наилевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления N1», Оренбургская область», – сказано в указе о государственных наградах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося в детсад во время тихого часа наркомана с ножом. Благодаря действиям педагогов, мужчина не смог навредить детям. Во время сопротивления злоумышленнику Галеева получила ранение руки.

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    15 октября 2026, 23:29 • Новости дня
    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса

    Политолог Данилин: Путину важно получать информацию от бизнеса из первых рук

    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Встреча Владимира Путина с отечественными лидерами несырьевого бизнеса показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его оценке, поддержанные главой государства инвестиционные инициативы помогут компаниям привлекать долгосрочный капитал, а укрепление суверенитета страны создает основу для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. В четверг президент провел встречу с участниками форума-съезда «Деловой России».

    «Встреча Владимира Путина с участниками форума-съезда «Деловой России» прошла на фоне оголтелой информационной кампании Запада против России. Западные СМИ массово рассказывают о проблемах в нашей экономике, подсвечивают проблемные места, но никогда не пишут о позитиве. Президент, встретившись с бизнес-сообществом, показал, что держит руку на пульсе», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Одним из значимых итогов обсуждения политолог назвал поддержку президентом идеи создания фондов роста и прямых инвестиций. Такие инструменты призваны обеспечить компании долгосрочным капиталом. Президент подчеркнул стратегическую задачу – рост инвестиций.

    «Сейчас сложное время: санкции вредят экономике, рост замедлился, но государство понимает проблемы и намерено поддерживать бизнес. А прямой диалог с предпринимателями позволяет Путину получать информацию о положении дел в экономике из первых рук и принимать самые эффективные решения», – добавил Данилин.

    По его мнению, открытый разговор с президентом позволяет предпринимателям, гражданам и зарубежным партнерам увидеть, как власти работают с экономическими вызовами. «Президент показывает и бизнес-сообществу, и гражданам, и нашим партнерам, что мы развиваемся, знаем о проблемах, контролируем и купируем их», – сказал политолог. В качестве примера инициативы, способной принести пользу компаниям, он привел долгосрочный отложенный инвестиционный налоговый вычет: «Он повлияет на тех, кто делает инвестиции, строит, закупает станки».

    Данилин особо отметил сформулированный президентом принцип: «Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса». «Когда страна несуверенна, бизнес сталкивался с нечестной конкуренцией, захватом рынков, выдавливанием из ниш, особенно за границей. Сейчас, когда страна суверенна и сильна, ситуация меняется в лучшую сторону. Да, мы потеряли рынки на Западе, но приобрели огромные рынки на Востоке», – пояснил он.

    Еще одной важной темой встречи президента с бизнес-сообществом стала помощь предпринимателей участникам СВО и их семьям. По оценке Данилина, такая деятельность постепенно становится устойчивой практикой, хотя в нее вовлечены пока не все представители бизнеса.

    «Многие бизнесмены помогают, поддерживают ветеранов, отправляют на передовую машины, квадроциклы. Но есть и те, кто до сих пор делает вид, что ничего не происходит, и даже не может правильно нарисовать границы Российской Федерации. Однако в целом формируется устойчивая тенденция социальной ответственности предпринимательства, которая сочетается с основной задачей бизнеса – извлечением прибыли и развитием», – считает Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с лидерами несырьевого бизнеса – участниками XXI форума-съезда «Деловой России». Она продлилась почти три часа.

    Одной из главных тем стал создание новых условий для внутренней инвестиционной активности. «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – подчеркнул Путин.

    На встрече обсуждалось развитие финансового рынка и механизмов прямых инвестиций. Президент отметил, что российский фондовый рынок пока не в полной мере реализует свой потенциал, и призвал добиться более амбициозных результатов. При этом создание фондов роста и прямых инвестиций, по его мнению, должно сопровождаться защитой средств частных инвесторов и пенсионных накоплений.

    Президент поддержал инициативы бизнеса, связанные с высокими технологиями. Путин связал успехи в развитии систем больших данных и искусственного интеллекта с уровнем конкурентоспособности российских компаний.

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    16 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса

    Политолог Сетов: Путин справедливо увязывает защиту российского рынка с экономическим суверенитетом

    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин справедливо указывает, что защита собственного рынка не является протекционизмом. Поддержка отечественных компаний неразрывно связана с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. Ранее Путин провел встречу с участниками форума «Деловой России».

    «Логика президента Владимира Путина как главного политического защитника интересов российского бизнеса исходит из необходимости поддерживать национальных предпринимателей, особенно в условиях санкционного давления», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог», эксперт ЭИСИ.

    Спикер напомнил: в своем выступлении перед предпринимательскими кругами глава государства на «Деловой России» увязал поддержку отечественных компаний с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны.

    «Санкции усилили эту установку. Устойчивость экономики зависит от способности российского бизнеса сохранять производственные связи и привлекать капитал внутри национальной финансовой системы. Защита внутреннего рынка в такой логике является инструментом экономической политики. Механизм должен дать компаниям время и ресурсы для технологического обновления и запуска нового инвестиционного цикла», – подчеркнул эксперт.

    Ранее президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с участниками XXI форума-съезда организации «Деловая Россия». Глава государства напомнил, что перед страной «стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – отметил Путин.

    По его словам, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании хороших, современных рабочих мест в городах, поселках.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан. В этом смысле отечественный предпринимательский класс у нас стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – детализировал президент.

    Также глава государства указал на важность сотрудничества бизнеса с профильными ведомствами. «С подачи деловых кругов мы начали системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений, запустили оценку самими предпринимателями, как влияет на их деятельность принятие того или иного нормативного акта, того или иного закона», – напомнил Путин.

    Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы маркировки импорта, которую глава Минпромторга Антон Алиханов назвал механизмом защиты потребителя, мерой регулирования рынка и очистки от контрафакта. В связи с этим он указал на важность соблюдения баланса, чтобы не превращать инструмент в меру торгового протекционизма.

    «Защита собственного рынка не является протекционизмом», – пояснил в ответ Путин. – «И, кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются».

    По его словам, «российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны».

    В свою очередь, председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал о развитии российского бизнеса. «Мы идем в новые рынки, отрасли, технологии, страны. Когда привычные направления закрылись, мы, предприниматели, пошли в Азию, на Ближний Восток, в Африку, наладили логистику, расчеты, создали технологические партнерства. Наряду с сырьем, металлами, удобрениями на экспорт идут комплексные решения, сервисы, ноу-хау. Причем такие контракты не только приносят выручку бизнесу, но и укрепляют позиции страны», – указал он.

    Ранее политолог Павел Данилин отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что встреча Путина с отечественным бизнесом показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию.

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    17 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Дмитриев оценил политику США на Украине словами «шах и мат»

    Дмитриев оценил шаги США на Украине словами «шах и мат»

    Дмитриев оценил политику США на Украине словами «шах и мат»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал действия американских властей в отношении Киева словами «шах и мат».

    «Шах и мат», – написал он в соцсети X.

    Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию независимого политического комментатора Дэвида Вэнса, который заявил о панике в Брюсселе и Киеве, передает РИА «Новости».

    Вэнс считает, что президент США Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому «играть в военные игры», и ситуация для Киева «движется к мату».

    Во вторник Politico писало, что США могут оставить Украину без американских разведданных и доступа к Starlink. Это произошло после того, как Трамп заявил, что Зеленский создает проблемы для всего мира, и выразил мнение, что Украине нужен лидер, способный договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве.

    Во вторник в Кремле ответили на идею Трампа о встрече Владимира Путина и Зеленского.

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    16 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    Карин Кнайсль оказалась поклонницей фильмов «Брат» и «Брат 2»
    Карин Кнайсль оказалась поклонницей фильмов «Брат» и «Брат 2»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рекомендовала ознакомиться с культовыми российскими кинолентами с участием актера Сергея Бодрова-младшего «Брат» и «Брат 2».

    Руководитель центра G.O.R.K.I. Петербургского государственного университета поделилась впечатлениями от российского кинематографа на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

    «Да, я смотрела, это обязательно. «Брат» и «Брат 2» – очень интересно», – заявила она.

    Кнайсль добавила, что считает картины захватывающими, несмотря на трагические судьбы создателей.

    Режиссер дилогии Алексей Балабанов ушел из жизни в 2013 году из-за острой сердечной недостаточности. Исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший погиб со съемочной группой в 2002 году при сходе ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль отказалась возвращаться в политику и ответила на планы лишить ее гражданства Австрии.

    При этом Отец Илона Маска рассказывал о любви сына к русской литературе.


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    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


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    16 октября 2026, 22:59 • Новости дня
    Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкое правительство никогда не обращалось к нему с предложением выступить в роли переговорщика в диалоге между Европой и Россией.

    По словам Шредера, информация, что власти ФРГ просили бывшего немецкого лидера стать посредником, не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    «Об этом никто не спрашивал… Никто из федерального правительства», – заявил Шредер.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил, что именно европейские страны отказались от диалога с Москвой. Отвечая на вопрос о возможном визави, он отметил, что лично для него предпочтительным кандидатом стал бы Шредер, однако европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политики СДПГ потребовали исключить Шредера из партии после поездки в Россию.

    На прошлой неделе немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за встречу с Владимиром Путиным.

    В мае Владимир Путин объяснил причины предложения кандидатуры Шредера в качестве возможного переговорщика от Евросоюза.

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