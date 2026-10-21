Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
ПСЖ обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов
ПСЖ победил «Барселону» со счетом 4:2 в матче Лиги чемпионов
В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 французский клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над испанской «Барселоной» со счетом 4:2.
Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, пишет «Чемпионат».
В составе хозяев голами отметились Дезире Дуэ, Лукас Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис. За «Барселону» мячи забили Хави Эспарт и Ламин Ямаль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае игрока ПСЖ Хвичу Кварацхелию признали лучшим футболистом турнира. Фанаты французского клуба восхитились игрой вратаря команды Матвея Сафонова в финале. ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, одержав победу над лондонским «Арсеналом».